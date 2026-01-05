安葆（7792）前三季每股後EPS達6.03元明（6）舉辦上櫃前業績發表會

安葆董事長陳志復。

▲安葆董事長陳志復。

由元大證券輔導的電力系統整合商─安葆（7792），將於明（6）日舉行上櫃前業績發表會。受惠半導體關鍵客戶持續擴廠，前三季合併營收達新台幣41.41億元，年增37%，稅後淨利為2.57億元，稅後每股盈餘(EPS)達6.03元，展現亮眼成績；而10月份單月營收5.92億元，更較去年同月年增145%，累計前10月營收達47.33億元，已超越去年全年。

在AI算力高速成長、數據中心與再生能源建設齊頭並進，全球用電結構快速改寫之際，深耕備援電力系統超過30年的安葆，已成為全方位電力系統整合方案領導者。安葆董事長陳志復表示，為回應客戶用電穩定與能源效率需求，安葆逐步由備援電力應用延伸至主用電力系統，並以前瞻布局在地型多元能源微電網（Micro Grid）為發展方向，掌握能源轉型與電力韌性所帶來的長期成長機會。

安葆多年來累積完整的設計、採購、施工（EPC）實績，服務範圍涵蓋氫氣、沼氣及地熱等多元創能解決方案。公司自主開發的PLTC（不斷電負載轉移系統），結合動態與靜態 UPS、飛輪儲能裝置及鋰鐵電池櫃，提供自發電端、儲能端至用電端的整體系統規劃，並整合電壓驟降保護與自主研發的並聯控制技術，在系統可靠度與能源效率之間取得良好平衡。

在核心技術層面，PLTC不斷電負載轉移系統為安葆解決方案的價值核心。該系統以工業級可程式邏輯控制器為主軸，可於市電與自備電系統間進行平順且無縫的負載轉移，支援多重備援架構及跨廠區並聯應用。截至目前，相關設置容量已累計達1,600MW，約當核三廠裝置容量的85%，並已於多家國內半導體廠與大型資料中心完成實際運轉驗證，廣泛應用於高科技廠房之穩定供電需求。

隨著資料中心規模持續擴大，以及海內外接單動能升溫，UPS與儲能相關業務占比呈現成長趨勢。UPSSI不斷電系統營收占比已由2023年的23%，提升至2024年的34%，並於2025年進一步提高至40%，反應高可靠度電力基礎建設需求持續增加。

此外，安葆長期深耕半導體產業，與多家晶圓製造大廠維持穩定合作關係，半導體相關銷貨占比逾七成，反映該產業在電力系統高度客製化、長期驗證與嚴格認證門檻下所形成的訂單能見度。除半導體產業外，公司客戶亦涵蓋科技製造業、資料中心、金融機構及大型醫療院所等多元應用場域。

因應客戶全球擴產布局，安葆已於美國、德國、新加坡等地設立百分之百持股子公司，並獲主要半導體客戶青睞，在海外新廠導入安葆的電力控制與備援系統。此外，2025年底安葆董事會已通過台南廠辦二廠新建計畫，作為中長期產能與營運布局之一，朝「台灣接單、海外落地」的服務模式穩健推進。