安裝亂象多！速購意平台拚做冷氣界的Uber
[NOWNEWS今日新聞] 冷氣空調安裝旺季來臨，不少民眾規劃汰舊換新與節能補助申請，不過，安裝過程長期存在「報價不透明」、「現場追加費用」、「隨機指派師傅導致品質不一」等潛規則。家電與洗衣設備上洋新成立數位媒合平台「 Zuggoi 速購意」，希望打造「冷氣安裝界的Uber」，盼讓民眾不再淪為裝修冤大頭。
到府安裝二次加價？平台一鍵媒合還可自選師傅
民眾在規劃空調安裝時，得自行蒐集各項資訊、比較不同報價內容、了解施工細節，同時還要面對空調規格、安裝條件與廠商選擇等專業資訊。另一方面，網購標榜一次裝到好，卻時常面臨「被動接收指派師傅、施作品質全憑運氣、到府二次加價風險」等狀況。上洋觀察到市場痛點，因此推出媒合平台，希望如同Uber解決傳統叫車資訊不對稱、司機與車輛品質不一的問題般，降低消費者安裝過程中的資訊落差與決策門檻。
上洋表示，Zuggoi速購意平台主打「一鍵精準媒合」、「透明報價有依據」、「參考評價自選師傅」等服務。消費者僅需線上填寫空間坪數與需求，平台即可協助快速掌握媒合結果、設備建議、價格區間，推薦合適的冷氣規格與專業空調職人，省去多方溝通成本。目前冷氣品牌以三菱重工空調，不排除未來納入更多選擇。
有糾紛平台可介入 品質無誤才撥款
除了前端媒合，Zuggoi速購意導入「全程數位監管」與「驗收滿意才撥款」的第三方保障機制。即便是首次接觸冷氣空調安裝的消費者，也能透過平台標準化流程掌握施工進度與品質。若過程中發生溝通落差、施工疑慮或服務爭議，平台也能適時協助釐清與協調。完工後更設有驗收保障機制，待用戶親自確認施工品質無誤後，才會進行款項撥付，從根本上降低傳統工程中常見的施工糾紛與爭議風險。
上洋多年深耕空調市場的經驗，有信心當消費者了解後，會有不錯的表現。目前速購意祭出限時優惠「介紹親友安裝冷氣，完工直接領 $5000」推薦現領獎勵金活動；消費者僅需註冊成為Zuggoi會員，將平台分享給有冷氣需求的親友，經媒合安裝並完成施作，即可依活動辦法領取回饋。
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