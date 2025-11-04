安親班有員工、學生進出小姨子稱「親友課」...詹凌瑀酸黃國昌違規當沒看到：輪到岳家就軟趴趴

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔集團爭議，小姨子高翬則聲稱所謂的「安親班」是與高家親友聘請教師替孩子上課之處。資深媒體人詹凌瑀今（4）日表示，此地月租七萬五、簽六年、水電另計，裡頭有員工、有老師、有學生進進出出，「這哪是什麼親友課，分明就是未立案的補習班」，黃國昌卻通通當沒看到，平常罵人罵得兇，輪到岳家就軟趴趴。

黃國昌近期陷入「養狗仔」等爭議，更扯出小姨子高翬的「耘力國際文化事業有限公司」與狗仔隊有關。週刊報導，表示收到高翬所寄出之存證信函，高翬聲稱該地址並非是「安親班」，而是她與高家親友聘請教師替孩子上課之處。

資深媒體人詹凌瑀今日以「黃國昌最軟的地方：岳家」為題在臉書發文表示，黃國昌的小姨子高翬說，她開的不是安親班，是高家親友小孩的「家教課」，但這個「家教課」地點，就是耘力公司登記的民生東路店面。

詹凌瑀再說，此地月租七萬五、簽六年、水電另計，裡頭有員工、有老師、有學生進進出出，連凱思國際的李麗娟都在那邊出現，如果只是家教課，為什麼要登記公司、申請商標、掛「CHEERFUL KIDS」的招牌？

「這哪是什麼親友課，分明就是未立案的補習班」，詹凌瑀大酸，偏偏黃國昌一句話都不敢講，岳父的建案出包、小姨子的補習班違規，他通通當沒看到，平常罵人罵得兇，輪到岳家就軟趴趴，黃國昌不只吃人嘴軟，全身筋骨都很軟。

（圖片來源：詹凌瑀臉書）

