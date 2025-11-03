安親班無照經營？黃國昌小姨子寄存證信函駁週刊指控 竟自爆多項違法
即時中心／綜合報導
民眾黨主席黃國昌豢養狗仔跟拍政治人物持續延燒，根據週刊調查，凱思國際的掛名負責人李麗娟是名安親班老師，而安親班的地址，竟與黃國昌小姨子高翬成立的耘力國際登記地址相同，高翬更被直擊現身該處所，顯見雙方關係十分密切。不過週刊今（4）日報導指出，日前高翬向週刊寄出存證信函提到該址並非安親班，而是「她與高家親友自行聘請家庭教師至耘力公司替孩子上課」之處，形同自證經營無照安親班等多項違法。
根據《鏡週刊》上週報導，金門出生的李麗娟是一名安親班老師，今年63歲，任職的安親班，隱身在台北市民生東路的小巷中，規模不大，且未在北市府教育局立案，卻與黃國昌及其妻兒互動密切。更詭異的是，這家安親班的地址，竟與黃國昌小姨子高翬成立的耘力國際公司登記相同的地址。
然而今日《鏡週刊》最新報導指出，高翬日前寄出存證信函，提到該址並非安親班，而是「她與高家親友自行聘請家庭教師至耘力公司替孩子上課」之處，證實的確在此收學生。報導也提到，曾多次直擊該址進出學生人數達6、7人，多由高級車輛接送，儼然小型安親班；由於該址一樓面積近26坪，地下室面積約52坪，依據相關規定，安親班不可設於地下室以方便孩子逃生。
依照《兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法》等規定，安親班設立條件嚴格，包括向當地主管機關申請，需準備包含設立計畫書、場地證明、消防安全合格證明、負責人與工作人員的資格證明、財產清冊、預算表、收退費基準、組織表以及公共意外責任保險證明等文件。
依照《兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法》等規定，安親班設立條件嚴格。（圖／翻攝自全國法規資料庫）
另外，場地也必須符合建築與消防法規，並需取得相關證明，同時負責人及工作人員也須符合資格要求，並提供無犯罪紀錄證明，地方縣市政府都要進行稽查以確保孩童安危。
《鏡週刊》報導質疑，高翬突然停租該址並結束營運，恐怕是斷尾求生，藉此規避國稅局追查逃漏稅，或市府調查有無違反成立安親班的消防等相關法規。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／安親班無照經營？黃國昌小姨子寄存證信函駁週刊指控 竟自爆多項違法
