安親班男師多年猥褻女童 南檢起訴建請從重量刑

（中央社記者張榮祥台南30日電）任職台南市私立安親班老師的張姓男子，多年對眾多女童強制猥褻、偷拍如廁等，送辦後還擅自接觸與質疑被害人，造成二次傷害；南檢今天偵結起訴，移審台南地方法院請求從重量刑。

台南地檢署今天發布新聞稿指出，張男於民國110年9月至114年6月間，在安親班1樓、2樓等處，利用批改作業、午睡、休息等機會，以手伸入女童內褲或隔著內褲觸碰性器，以手觸摸或拍打女童大腿、臀部，或拉女童之手隔著褲子觸碰張男性器等，分別對5名女童共進行10次強制猥褻或乘機猥褻行為。

張男108年6月至114年6月間，又將攝影機藏於安親班廁所牆壁上釣魚用冰桶內，連接手機APP觀看女童如廁，且拍攝25名女童如廁影像；109年8月及111年3月再利用女童午睡時，持手機拍攝女童性器。

張男犯行經某女童去年9月填寫「性平學習單」才被揭露，學校立刻報警，由台南市警察局報請南檢指揮偵辦；檢警同年10月搜索及拘提張男到案，南檢聲押獲准。

南檢認定張男長時間利用教職機會，對眾多女童強制猥褻、乘機猥褻及拍攝性影像，且犯後態度不佳，先是全然否認，再陸續承認部分犯行，直到最後一次偵訊才承認全部犯行；並曾在案發後擅自接觸與質疑被害人，造成二次傷害。檢方今天偵結起訴，移審台南地院。（編輯：陳仁華）1150130