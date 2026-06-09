安農溪南支流分洪橋超前進度
宣蘭縣政府縣務會議於昨（九）日由縣府工商旅遊處長李東儒提出「安農溪分洪堰公園南側南支流跨越橋梁建置工程」，李東儒表示，該工程橋梁設計以「安全、友善、景觀融合」為核心理念，計畫工程經費約新臺幣三九○○萬元，工期為三六八日曆天，預定進度百分之廿九點四，實際進度百分之三十六點二一，預計在一一六年一月完工。至於橋梁的命名及顏色，為尊重冬山鄉在地意見，經於一一五年三月十九日及一一五年四月十七日二次邀集冬山鄉籍縣議員、冬山、三星鄉公所、冬山鄉代表會、在地村長、社區發展協會討論達成共識：橋梁名稱柯林景觀橋，橋梁紫色，另北支流分洪橋未來如有重漆需求，顏色部分建議與柯林景觀橋一致。
安農溪流域近年來在中央經濟部水利署第一河川分署、冬山鄉公所、三星鄉公所及宜蘭縣政府等機關持續投入相關建設計畫，逐步完成堤防護岸等水利設施、公園高爾夫闢建、安農溪泛舟旅遊服務中心等建設、自行車道系統串聯、及分洪堰公園與落羽松秘境等休憩據點優化，並透過公私協力之整合在維護層面與安農溪總體發展協會、尾塹社區發展協會等民間單位合作，全流域已成為宜蘭縣具指標特色之遊憩廊帶。
安農溪主流在中下游分洪堰公園分為南、北支流，北支流已完成一座跨越河道橋梁，為完善及串聯分洪堰公園周邊自行車路網系統並提升河岸休憩品質，宜蘭縣政府積極爭取「安農溪分洪堰公園南側南支流跨越橋梁建置工程」計畫，在中央及地方政府、各級民意代表及民間組織共同努力下，於一一三年十二月獲交通部公路局核定補助，工程並於一一四年底動工，期望透過分洪堰公園旁安農溪南支流自行車及人行步道橋梁建置，建構完整遊憩動線迴圈，提供民眾更優質之自行車騎乘與步行環境。
該工程橋梁設計以「安全、友善、景觀融合」為核心理念，採自行車與行人共用方式，橋梁長度約九十一點五公尺、橋寬三公尺，結構系統採三跨連續PC中空版梁型式設計，橋面設置防滑鋪面、規劃護欄與夜間照明系統，並兼顧河岸景觀視野，以律動的線條，演繹現代拱橋意象，營造舒適宜人的休憩動線。
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