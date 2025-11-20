安農溪泛舟遭業者獨佔挨批 宜縣府擬授權公所管理

遊客體驗刺激泛舟，歡呼聲時常響徹宜蘭的夏季，安農溪泛舟目前有2家業者經營，縣政府管理，不過相關管理沒有制度化。今（2025）年6月更發生遊客溺死意外，縣政府為保障遊客安全，委託海洋大學評估，近期公告宜蘭縣安農溪泛舟等水域遊憩活動限制及活動注意事項。

宜蘭縣政府工商旅遊處長李東儒指出，「泛舟的範圍是從下湖橋一直到張公圍公園，這個部分我們容許業者帶客從事泛舟活動。」

根據公告安全規定，經營安農溪泛舟的兩家業者，每10艘泛舟需配置一艘動力救生艇，每艘泛舟艇及救生艇需配置一名合格救生員，危險河段也需配置警戒人員，個人從事水域遊憩活動則只能在張公圍公園下游河段，違者都可依《發展觀光條例》開罰。

宜蘭縣議員陳文昌認為，「安農溪的泛舟，給一間、兩間的業者獨霸，縣政府鞭長莫及。」

但地方認為，泛舟長期被2家業者獨霸且不用付費，縣政府鞭長莫及才是管理退步的原因，因此希望把管理、經營權交給鄉公所；鄉長也認為，安農溪由鄉公所維護，但經營泛舟卻是縣政府主責，並不合理；縣政府決定明（2026）年議會定期會前訂定自治條例，把泛舟經營權授權給公所。

三星鄉長李志鏞表示，「由地方來維護，結果經營給縣政府經營，縣政府根本都不在地方做有任何的維護。」

泛舟業者李先生則認為，「公所經營要租金啊，對啊，一定是這樣子啊。」

不過泛舟業者卻擔心，泛舟經營權交給公所後勢必會被收費，影響到生計，還是希望繼續由縣政府經營；鄉公所表示，拿到經營權後會持續跟業者協商。