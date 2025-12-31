安農溪輕艇激流標桿競賽場地鍍金接軌國際宜蘭縣政府連續7年榮獲17座公共工程金質獎肯定

「宜蘭縣水上運動訓練中心-安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」獲得行政院公共工程委員會「水利類(第二級)優等獎」，縣政府也締造了連續七年內累計十七座金質獎肯定。（宜蘭縣政府水利資源處提供）

▲「宜蘭縣水上運動訓練中心-安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」獲得行政院公共工程委員會「水利類(第二級)優等獎」，縣政府也締造了連續七年內累計十七座金質獎肯定。（宜蘭縣政府水利資源處提供）

行政院公共工程委員會舉辦第廿五屆「公共工程金質獎」日前揭曉成績，宜蘭縣政府水利資源處主辦、教育處洽辦「宜蘭縣水上運動訓練中心-安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」獲得「水利類(第二級)優等獎」，縣政府也締造了連續七年內累計十七座金質獎含七座建築類、五座水利類，二座設施類，二座維護管理類、一座土木類佳績，展現長年努力打造高品質公共工程成果。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛指出，自從一O八年起一路要求縣府團隊需以如期、如質、零工安之高標準來完成公共工程建設，鼓勵府內業務單位參加「宜蘭縣政府公共工程優質獎」，藉由良性競爭評選出優異作品，代表宜蘭縣參加公共工程金質獎爭取榮譽，難能可貴是縣政府能榮獲三次連續五屆公共工程品質優良獎之特別貢獻獎，是對縣府同仁用心的肯定，期勉縣府團隊未來能持續堅持，以最高規格公共工程品質回應社會期待，持續穩定邁向「金質」宜蘭。

近年台灣輕艇激流選手在國際賽事爭取到亮眼成績，但感受到國內未有完善及標準練習環境，常需在國外移地訓練，因此宜蘭縣政府極力向運動部(身體育署爭取二億元補助款及自籌七千萬經費，在安農溪打造一座專業、安全且符合國際級標準競賽場地，隨著該案場地完工，第一場重大賽事即為二O二五世界壯年運動會輕艇激流標桿比賽，吸引世界六國共廿八位選手共同開箱分享，也見證台灣在推廣水上運動與培訓專業選手的重要里程碑，宜蘭縣政府協助爭取舉辦國際賽事，後續該場地可以作為亞洲地區移訓基地，打開宜蘭知名度並邁向國際舞台，實現台灣體育外交政策。

安農溪輕艇激流標桿競賽場地是國內第一座體育設施結合水利技術指標工程，自從規劃設計到完工，面對國際賽場規格、選手使用需求、防洪安全、落實生態保育及施工期程緊迫等諸多挑戰，透過跨部會機關合作及在地溝通協調逐一突破，該案工程導入智慧化油壓監控系統，可精準控制及預防倒伏堰壓力過高，提升安全管理機制，另藉由可調整式擋水塊相互配合，創造出不同難易度激流訓練及競賽環境，減少選手及教練海外移地訓練費用及時間。

值得一提的是，水利資源處自從在第十九屆「阿里史溪抽水站新建工程」、第二十屆「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」及「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」、第廿一屆「宜蘭地區水資源回收中心」、第廿二屆「砂仔港二號抽水站新建工程」、第廿三屆「壯圍抽水站及分洪道工程」、第廿四屆「十三股抽水站」分別榮獲五座「公共工程品質優良獎」及二座「公共設施維護管理獎」，今年再度拿下第廿五屆「公共工程品質優良獎」，創下非直轄市政府同一行政機關連續七年榮獲八座金質獎紀錄，此案工程同時囊括主辦機關、洽辦機關、設計單位、監造單位、施工單位及分包單位所有獎項，團隊成員分工明確，優異表現成果備受評審委員青睞。