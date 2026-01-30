安農香腸送愛心公益邁入第22次 善心匯聚延續幸福力量

安農香腸送愛心公益活動，農會理事長黃明榮等人士贈愛心香腸給弱勢團體，亦接受感恩狀，現場洋溢濃厚溫馨（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

大安區農會於30日上午10時，假農會四樓舉辦「2026安農香腸送愛心─安心呷、農為您」公益活動。農會總幹事蔡建宗表示，這活動已邁入第12年、累計第22次舉辦，農會長期以「你買、我捐」的公益模式，將消費行動轉化為愛心力量，在大安區公所強力配合下，持續為弱勢家庭送上溫暖與祝福，讓更多家庭在佳節期間感受到社會的關懷。

活動由農會理事長黃明榮主持，現場貴賓雲集，包括仁愛區農會推廣主任吳奇政、財團法人華山社會福利慈善事業基金會大安站站長王雅琪、財團法人臺中市私立馨安啟智家園社工師黃育進、臺中市愛幼慈善會前理事長吳新春及組長王秋滿、社團法人台中市蓮心自強服務協會理事林錦材、清水清濱醫院精神護理之家社工師周珮蓁，大安區區長許宏綺及多位里長與地方仕紳共同出席，齊心見證這場溫馨且深具意義的公益行動。

今年活動吸引130餘位善心人士熱情響應。民眾凡購買一盒「大安禮尋」肉鬆禮盒（內含安農產銷履歷原味肉鬆與海苔芝麻肉鬆各1罐，原價一千元、愛心價五九九元），農會即加碼捐出一包安農肉類產品，讓每一份消費都化為實質的公益力量。

經過數月募集，總計募集安農香腸、貢丸與鹹豬肉逾一千二百份年節物資，並分送至大安、大甲、清水、外埔、后里及南投仁愛鄉等地，照顧超過四百戶弱勢家庭。農會期盼透過這份充滿心意的年節禮品，讓弱勢族群在歲末寒冬中也能共享美味、感受團圓的溫暖。

此次公益行動亦獲得多個單位與企業大力支持，包括鋁祥發實業有限公司、甲尚實業股份有限公司及寶德興業有限公司等企業熱心響應，共同為地方公益注入溫暖力量，展現公私協力的良善循環。其中，鋁祥發實業有限公司認購「大安禮尋」肉鬆禮盒166盒，並加碼捐贈420包、每包5公斤的安泉米，透過企業與農會攜手合作，讓受贈家庭在年節期間不僅能享用優質在地肉品，也能備齊日常所需的安心好米，充分展現企業善盡社會責任、積極回饋地方的具體行動。

理事長黃明榮表示，安農香腸堅持遵循古法製作，嚴選國產豬肉，秉持「安心、健康、美味」的理念，十餘年來深受消費者肯定；而「大安禮尋」肉鬆禮盒亦曾於2022年榮獲臺灣百大伴手禮殊榮，農會感念消費者長期支持，將這份榮耀轉化為實際行動，透過公益活動回饋社會。

蔡總幹事也指出，年節象徵團圓與分享，農會希望藉由「安農香腸送愛心」活動拋磚引玉，鼓勵更多民眾與企業投入公益行列，讓愛心形成正向循環。未來農會也將持續串聯地方農會、社福機構與社區力量，透過多元公益行動，讓溫暖長久傳遞，守護每一個需要幫助的角落。