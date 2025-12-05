安迪女兒林吟蔚爆父罹癌關鍵習慣 心痛：發現得很突然

已故藝人安迪愛女林吟蔚透露自己已在今年凍卵。（圖／年代提供）

已故藝人安迪愛女林吟蔚日前錄影《聚焦2.0》，在節目上分享爸爸2018年因食道癌病逝，林吟蔚回憶從前沒有「不要吃太燙」的觀念，爸爸生前又喜歡吃燙口的食物，加上抽菸、喝酒習慣，都成為罹患食道癌的風險。林吟蔚坦言其實父親身體狀況存在一段時間，只是那幾年剛好沒有安排檢查，導致發現得很突然，也藉此呼籲觀眾務必定期健檢，不要忽略身體的警訊。

林吟蔚自選秀節目《超級偶像》出道，以精緻外型和清亮歌聲受封「甜美歌姬」，近年她將多首膾炙人口的流行歌曲重新以台語詮釋，獲得廣大迴響；她也跨足戲劇領域，積極參與古裝電視劇的演出。

今年35歲的林吟蔚坦言自己已邁入「高齡產婦」的年紀，兩年前在健康檢查中意外發現卵巢功能指數偏低，竟是「卵子沙漠」，讓她驚訝又心慌，面對體檢數值的變化，林吟蔚在今年做出凍卵的決定，希望替未來保留更多可能性，給自己多一份選擇與保障。

