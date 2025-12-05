安迪食道癌病逝7年 林吟蔚揭父親1飲食惡習

林吟蔚創作音樂思念亡父。（年代提供）

「甜美歌姬」林吟蔚自《超級偶像》出道，以精緻外型和清亮歌聲讓人印象深刻。她近日在《聚焦2.0》提及因食道癌離世的爸爸安迪，透露他生前喜歡吃燙口的食物，加上有抽菸、喝酒習慣。

安迪2018年因食道癌病逝， 林吟蔚回憶過往，坦言爸爸喜歡吃燙口的食物，她也從小就沒有「不要吃太燙」的觀念。她也說，其實爸爸身體狀況存在一段時間，只是那幾年剛好沒有安排檢查，導致發現得很突然，藉此呼籲觀眾務必定期健檢，不要忽略身體的警訊。

林吟蔚遺傳爸爸的演藝天分，能歌能演的她近年利用短影音在社群平台打響名號，她透露過去不管唱國語或英文，大家都覺得「會唱但不厲害」，直到她開始把〈跳樓機〉、〈座位〉等夯曲全部改編成台語版本，才意外找到屬於自己的風格。林吟蔚也以溫柔嗓音深情表演王世堅的爆紅迷因〈沒出息〉，將其變成動人情歌，讓現場來賓聽得如癡如醉。

35歲的林吟蔚說，自己邁入「高齡產婦」年紀，兩年前在健康檢查中意外發現卵巢功能指數偏低，竟是「卵子沙漠」，讓她驚訝又心慌。她今年鼓起勇氣凍卵，為未來保留更多選擇。專家提醒，女性卵巢功能通常在34歲後呈現斷崖式下滑，若AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）數值低於2，可能就是卵巢功能衰竭的徵兆，林吟蔚的經驗也成為許多女性關注自身生育健康的重要提醒。更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。

