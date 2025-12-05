安迪食道癌病逝7年！35歲愛女爆「1部位功能」指數偏低 最新病況曝

記者蔡維歆／台北報導

歌手林吟蔚自選秀節目《超級偶像》出道，近年她將多首膾炙人口的流行歌曲重新以台語詮釋，獲得廣大迴響；她也跨足戲劇領域，積極參與古裝電視劇的演出，她上節目分享自爸爸安迪因病離世前的飲食習慣。隨著年齡增長，她也開始正視自身健康狀況，面對體檢數值的變化，林吟蔚在今年做出凍卵的決定，希望替未來保留更多可能性，給自己一份選擇與保障。

林吟蔚以亮眼外型和嗓音，受封「甜美歌姬」。（圖／年代提供）

已故藝人安迪於2018年因食道癌病逝，林吟蔚回憶從前沒有「不要吃太燙」的觀念，爸爸生前又喜歡吃燙口的食物，加上抽菸、喝酒習慣，都成為罹患食道癌的風險。林吟蔚坦言其實父親身體狀況存在一段時間，只是那幾年剛好沒有安排檢查，導致發現得很突然，也藉此呼籲觀眾務必定期健檢，不要忽略身體的警訊。

今年35歲的林吟蔚坦言，自己不知不覺已邁入「高齡產婦」的年紀。兩年前在健康檢查中意外發現卵巢功能指數偏低，竟是「卵子沙漠」，讓她驚訝又心慌。今年她終於鼓起勇氣凍卵，為未來保留更多選擇。《聚焦2.0》專家提醒，女性卵巢功能通常在34歲後呈現斷崖式下滑，若AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）數值低於2，可能就是卵巢功能衰竭的徵兆，林吟蔚的經驗也成為許多女性關注自身生育健康的重要提醒。

