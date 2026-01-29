安達人壽安心溢起動定期保險 貼心守護運動族群

安達人壽於1/28舉辦「安心溢起動定期保險」發表會，左起為安達人壽資深副總經理李映慧、安達人壽資深副總經理林宗佑、安達人壽董事長李崇言、梅科科技策略長林致傑、生生優動汐止分院院長蘇勢棠。

財經中心/綜合報導

隨著全民對運動的重視日益提升，安達人壽於1月28日舉辦「安心溢起動定期保險」發表會，推出更貼近運動族群需求的專屬保障。保險提供筋骨類特定手術、意外骨折及骨折輔助器材、意外門診與特定事故身故等多重保障，期盼守護全民運動健康。

根據運動部全民運動署最新公布的「114年運動現況調查」，台灣參與運動人口比例達83.3%，約748萬人。其中規律運動人口比例達35.6%，創下十年新高，顯示全民運動已成為生活日常。在運動類型方面，以室內運動成長最多，其次為武藝／伸展／舞蹈及球類運動。

運動的初衷是為了讓身體更健康，但是運動過度或肌力不足都可能造成傷害，運動傷害風險無所不在。為了讓有運動習慣的民眾能夠安心活動，安達人壽特別設計「安心溢起動定期保險」，提供10年及20年繳費年期，針對運動族群量身打造四大保障：

1.特定筋骨手術保障：針對特定筋骨手術提供保險金及手術慰問保險金，減輕手術期間的經濟壓力。



2.骨折保險金、骨折輔助器材補償保險金：因高強度碰撞導致骨折，免住院也有保障；若醫師診斷需要輪椅、拐杖或步行器等輔助器材協助復健，也可申請補償保險金。

3.意外門診保險金：因意外事故至合格醫院或診所接受門診診療，無論回診或復健皆可申請，每一保單年度最高提供6次補貼。。

4.身故及失能保障：因意外身故或意外失能最高給付保額100%；若屬特定事故，如熱中暑、熱衰竭、失溫、意外溺水、潛水夫病、橫紋肌溶解，再給付保額100%。

保單亦設計健康外溢機制，保戶每一保單年度只要於指定醫療院所「生生優動診所暨運動物理治療所」進行身體組成分析（inbody），指定之檢測項目數值符合保單條款約定之A+體位，次一保單年度表定年繳保險費可折減5%，鼓勵保戶定期關注自身健康。

運動傷害不僅發生在激烈運動中，實際上，日常生活與長期累積的不適，更是許多民眾走進物理治療所的主要原因。生生優動汐止分院長蘇勢棠物理治療師表示，從臨床就診經驗觀察，最常見的三大就診問題為肩頸痠痛、下背疼痛與膝蓋疼痛，多屬於慢性疼痛，與久坐、姿勢不良或活動量不足等生活型態密切相關。

至於常見的運動傷害部位，仍以腳踝韌帶扭傷、膝蓋十字韌帶受傷，以及小腿肌群拉傷最為普遍。尤其是當身體因為過度運動又沒有足夠休息，長時間處在疲勞狀態會導致關節控制能力下降、肌肉持續緊繃，受傷風險將大幅上升

「安心溢起動定期保險」期望滿足不同族群的需求，替民眾運動做好保障。無論是熱愛規律運動的族群、習慣固定訓練強度的運動族，或是以散步為運動的休閒族群，安達人壽都能陪您安心一起動！想了解更多相關資訊，歡迎至https://esales.chubblife.com.tw/pz/product/tas查詢。