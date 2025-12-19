安達人壽「智富贏家專案」助民眾靈活規劃長壽人生

安達人壽推出「智富贏家專案」，結合多元投資配置與彈性資金調度機制，協助民眾及早規劃退休生活。（圖/安達人壽提供）

財經中心/綜合報導

面對高齡化社會與長壽風險，安達人壽推出「智富贏家專案」，協助國人靈活規劃退休生活。此專案具備六大特色，包括自保單年度第3年起免收取解約費用、可針對各標的設定停利點、投資標的多元且可自由配置股債等，滿足客戶的多元需求。

根據衛生福利部資料，2024 年國人平均壽命已達 80.77 歲，較十年前增加近 1 歲；其中男性為 77.42 歲、女性更高達 84.30 歲。同時，雖法定退休年齡為 65 歲，但依勞保統計，國人實際請領老年年金的平均年齡僅 61.42 歲，平均投保年資為 29.9 年。這意味著退休生活時間可能比你我想像中的更長。因此，在進行退休規劃時，更需要及早且充足的準備，才能因應未來多元的生活需求，確保退休後的生活品質。

廣告 廣告

因應高齡化社會，安達人壽推出「智富贏家專案」，涵蓋變額年金保險、外幣變額年金保險、變額萬能壽險及外幣變額萬能壽險等多元商品，並自保單年度第 3 年起免收解約費用，使資金調度更具彈性，讓客戶在做退休規劃時保有更充分的自主性。

在年金規劃方面，透過定期累積，戶投保時可自由於被保險人保險年齡 65 歲至 80 歲間，選擇年金給付開始日，作為另一種可預期的退休金來源。壽險商品則提供身故保險金、完全失能保險金與祝壽保險金，為家庭打造更全面的保障架構。

投資配置方面，「智富贏家專案」可連結超過 900 檔投資標的，客戶可根據自身風險屬性、財務目標與市場狀況，靈活調整股債比例。此外，為因應客戶期待，投資帳戶亦設計停利機制，讓客戶依據設定目標自動落袋獲利：當達到目標停利點後，資金將自動轉入同幣別貨幣帳戶，協助鎖定收益、提前為退休生活預作準備。

面對長壽時代的來臨，安達人壽推出「智富贏家專案」，以多元、彈性且兼具保障的保險商品，協助每一位客戶做好充足且完善的退休規劃，同時帶給家庭的全方位守護。

警語

本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，安達人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。