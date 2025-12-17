安達產攜手華航 首創線上多人投保旅平險

美商安達產險台灣分公司宣布，與中華航空達成策略性合作夥伴關係，旨在透過無縫接軌的數位體驗，為旅客及其家人提供更便捷的旅遊保險服務。

安達產險發布的新聞稿提到，這項合作是台灣保險市場上首創，購票同步為自己及同行家人加保之服務，旅客可於購票流程中直接勾選旅平險選項，使安達產險成為台灣第一家與航空公司合作提供整合型旅遊保險方案的保險公司。

根據觀光局官網統計，2025年上半年，國人出國旅遊累計人次較去年同期成長了10.6%，2024年出國總人次達到1684萬人。此次合作將結合雙方旅遊保障與飛行安全的專業優勢， 以因應日益增加的國外旅遊需求。

線上訂票一鍵加購保險

新聞稿提到，透過雙方合作，旅客於中華航空網站或App上預訂從台灣任一機場出發的航班時，可在購票流程中輕鬆一鍵加購安達旅行綜合保險並導入投保頁面，接續於同一購買流程中完成，即時整合並自動帶入預定行程時的個人資料與保險期間，減少手動輸入的繁瑣。

這項合作的投保方式也解決了台灣消費者過去投保會遇到的痛點──需要透過線上投保系統或保經代通路為不同的被保險人個別購買旅行保險。旅客可以為自己、配偶以及同航班的直系親屬（包括滿18至75歲的子女和父母）一起購買安達旅行綜合保險，無需單獨購買。

五大特色創下新里程

安達產險總經理曾增成表示：「我們非常自豪安達產險的創新歷史──從40餘年前成為第一家進入台灣市場的外商保險公司，到與中華航空共同創下新的里程碑。這項在台灣市場上首創的購票同步加保合作，將為中華航空數百萬乘客提供全面的旅平險保障與便捷的使用體驗，顯示我們持續致力於為台灣消費者提供創新服務的承諾。」

美商安達產物保險台灣分公司總經理曾增成。（安達產險提供）

此次合作實現下列五大特色：

1.即時整合服務 :旅客於中華航空網站或App預定台灣出發機票的同時，可以透過簡化的流程，同步勾選安達旅行綜合保險選項，並導向投保頁面完成投保，輕鬆一鍵即可購買安達旅行綜合保險，流程更順暢便捷。

2.自動帶入資料：在購票過程中填寫的個人資料將被自動帶入投保所需資料，保險保障區間根據去程航班的起飛時間和回程航班的降落時間設定，免去手動輸入的必要，降低人為錯誤的風險。

3.簡化付款流程：旅客可直接使用購買機票時的信用卡支付保險費用，無須重新輸入卡號。

4.一人安心，全家安心：旅客可同時為搭乘同一航班之18至75足歲以上的直系血親及配偶購買安達旅行綜合保險，無須另行各別投保，流程更直覺。

5.完整出行保障：保險範圍涵蓋班機延誤、行李遺失、意外身故失能及醫療保障、海外突發疾病特定地區限額加乘醫療保障等，讓旅客從踏出家門的那一刻起至回程安全抵達家門，均可享有全程保障。

