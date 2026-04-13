安邦 ABT-301 雙項研究入選 2026 AACR

【記者柯安聰台北報導】臨床階段新藥開發公司安邦生技（7784）13日宣布，旗下核心研發化合物 Imofinostat (ABT-301) 取得重大進展，共有 2 項關鍵研究摘要正式入選 2026 年美國癌症研究協會(AACR)年會。研究數據不僅證實了ABT-301在強化大腸直腸癌免疫治療上的優越表現更揭示了其在克服「癌王」胰腺癌化療抗性的新機制。



安邦生技將於2026年4月21日(週二)上午 9:00-12:00(美國當地時間)，於聖地牙哥年會現場「PO.ET09.01 - Epigenetic Modulators 1」分會場展示以下兩大突破：



1. 強化免疫打擊力：大腸直腸癌(CRC)聯合療法新實證

研究摘要: Imofinostat 結合免疫檢查點抑制劑增強大腸直腸癌之抗腫瘤活性(摘要編號：4496，展區 14/編號 15)



關鍵突破: 臨床前數據證實，Imofinostat 作為 HDAC 抑制劑，能有效調節腫瘤微環境，並與免疫檢查點抑制劑及抗血管生成藥物產生協同作用。此組合能將「冷腫瘤」轉化為「熱腫瘤」，大幅強化免疫系統識別並消滅癌細胞的能力，為目前進行中的全球臨床試驗奠定強大科學基礎。







（圖）左-董事長徐祖安 右-總經理薛博仁



2. 破解「癌王」防禦機制：首創標靶 HDAC3-NRF2 途徑提升藥敏性

研究摘要： Imofinostat 藉由標靶 HDAC3-NRF2 途徑增強 KRAS 突變型胰管腺癌(PDAC)之化療反應(摘要編號：4497，展區 14/編號 16）



關鍵突破: 針對極具挑戰性的 KRAS 突變型胰腺癌，研究首度公開 Imofinostat 能精準調控 HDAC3-NRF2 訊息途徑。該路徑是導致癌細胞產生化療抗性的關鍵，透過 Imofinostat 的介入，能顯著提升腫瘤對化療藥物的敏感度，為這類高度惡性的難治型患者提供了極具前景的治療新選擇。



臨床實證轉化: 三藥聯用策略開拓晚期大腸直腸癌治療新局

基於 AACR 發表之強而有力的科學實證，安邦生技正積極推進 Imofinostat (ABT-301)針對晚期大腸直腸癌之 Phase 1/2 全球多中心三藥聯用臨床試驗 (NCT07244705)。該試驗的核心優勢在於，充分發揮 ABT-301 能有效重塑腫瘤微環境、解除免疫抑制的關鍵特性，從而強化免疫檢查點抑制劑(PD-1)的治療潛力。在本次試驗中，搭配跨國大藥廠 BeOne Medicines 策略合作之抗PD-1抗體Tislelizumab 共同發揮作用，並透過與抗血管生成藥物的協同作用，能同步實現促進腫瘤血管正常化與微環境優化，進而突破藥物輸送屏障，引導免疫細胞更精準、深入地滲透至腫瘤核心，達成最強大的抗癌綜效。這項創新的開發布局，不僅展現了Imofinostat (ABT-301) 作為聯合治療基石的潛力，更為晚期患者提供了克服耐藥性的全新希望。



安邦生技執行長徐祖安表示，今年在 AACR 發表的2項摘要，代表了國際學術界對 ABT-301 創新機制的高度肯定。我們正加速將這些科學實證轉化為臨床成果，期許能早日為大腸直腸癌與胰腺癌患者提供更多元且有效的治療選項。與此同時，安邦近期順利完成 B 輪增資並啟動興櫃掛牌規劃，這將強化我們持續推進臨床試驗及各項研究所需資源的能力，在穩健的財務基礎上，為尚未滿足的醫療需求提供更好的解決方案。（自立電子報2026/4/13）