安醫中藥智慧儲位 調劑快又準

為提升病人用藥安全、降低藥師的調劑負荷，台南市立安南醫院導入「中藥智慧儲位導引整合系統」。藥劑科主任王慧瑜指出，透過智慧科技的即時提示，藥師能夠快速、準確地找到藥品；清晰的燈號指引也能有效降低調劑錯誤率，強化藥品管理的安全性。

王慧瑜表示，過去中藥局藥師在調劑時因品項繁多，往往需要花費不少時間尋找藥品位置；特別對新進人員或臨時支援的同仁而言，不熟悉藥品儲位而增加作業時間，不僅影響工作效率，也對病人的用藥安全帶來潛在風險。

燈號導引系統改善「找藥」與「拿錯藥」的問題，協助藥師快速且準確地找到所需藥品位置，縮短取藥時間、降低找藥失誤的機率。當調劑台藥品用盡時，庫存區藥品也能因應需求亮起燈號，有效降低補藥錯誤，強化藥品管理的安全性。

過去新進藥師須花費大約3個月的時間，熟悉藥品擺放位置獨立作業；如今透過智慧導引系統輔助，藥師約在3週內便能熟悉環境並投入工作，大幅縮減教育訓練的時間與人力。

安南醫院中藥局為南部地區少數兼具規模與專業的中藥藥局，目前可提供飲片調劑、科學中藥調劑、中藥代煎及中藥藥液包等服務，配合中醫診療，全面滿足中醫臨床與病人用藥需求。