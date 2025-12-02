安醫分享血友病治療新藥

安南醫院血友病中心秉持以病人為中心的宗旨，提供病友健全完善照護。（安南醫院提供）

記者陳治交∕台南報導

安南醫院血友病中心舉辦「新藥介紹及物理治療師運動指導」，邀請中山醫學大學附設醫院兒童血液科醫師翁德甫分享新藥物在血友病治療上的成效，同時藉由物理治療師的運動指導，幫助患者增加關節活動穩定度，減少出血風險。

翁德甫表示，目前血友病治療方式多元，主要可分為「凝血因子」與「非凝血因子」兩大類。傳統血友病治療需要定期靜脈注射凝血因子，長效凝血因子治療已具有5至7天穩定的保護力，注射頻率約1週注射1至2次。非凝血因子療法多以皮下注射方式給藥，注射頻率可延長至每2週、甚至每個月注射1次，大幅減輕治療負擔，也改善生活品質。

廣告 廣告

安南醫院物理治療師林政緯指出，針對血友病患者運動模式會依據個案進行評估，制定個別化的運動處方，包含熱身、伸展、肌力訓練、適度有氧活動等，有助於提高肌肉彈性與關節靈活性，也可促進關節穩定度，減少關節出血的機率。

安南醫院血液腫瘤科主任林明賢表示，安南醫院血友病中心秉持以病人為中心的宗旨，會同血液科、骨科、復健科、牙科以及放射科，針對血友病在醫療上的需求，提供全面性整合醫療照護，造福更多病友。