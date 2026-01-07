安非他命濫用成第1名 戒毒專家示警：忽視毒品問題將成社會危機

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】台灣早期毒品使用以海洛因等鴉片類為主，後來毒販將目標轉向20歲以下學生，利用安非他命的興奮效果，宣稱可延長讀書時間、應付升學壓力，卻發現實際上反而導致記憶混亂、學習效率下降。此後，白領階級、勞工族群亦逐漸成為主要使用者。

根據衛福部2024年統計，醫療院所藥物濫用通報中，安非他命使用人數首次超越海洛因，位居首位，使用者職業以「工」類居多。

近年更常見安非他命被混入毒咖啡包、彩虹菸等新型毒品，透過聚會、社群與特定圈層吸引年輕族群嘗試，增加防治難度。

廣告 廣告

那可拿雲林戒毒機構指出，前來求助的安非他命成癮者多已長期用藥，生活出現重大變故，包括失業、家庭衝突、債務與人際關係崩解。成癮者常陷入「又愛又恨」的矛盾狀態，依賴藥物帶來的自信與刺激，卻難以承受退藥後的憂鬱、焦慮與身心失控，形成惡性循環。

一名戒毒學員分享，早期吸食安非他命曾讓他工作效率大增，卻在成癮後思緒混亂、無法完成任務，最終失去事業與家人信任，但是在家人堅定支持下，他最終踏入戒毒之路。

戒毒中心呼籲，當吸毒行為已失控、影響生活時，應及早尋求專業協助。戒毒的目標並非「少吸一點」，而是徹底戒除，重建身心與家庭關係。家屬亦可透過諮詢，獲得正確的應對方式，避免獨自承受壓力。

那可拿雲林戒毒機構提供匿名諮詢服務，盼協助更多成癮者與家庭走出毒品陰影。

戒毒諮詢專線：05-6625500／0921-506599（陳專員）（照片那可拿戒毒機構提供）