安順國小校慶 單車挑戰最南燈塔

安順國小舉辦青春單挑台灣最南燈塔。 （安順國小提供）

記者陳治交∕台南報導

安順國小自民國五年四月一日設立安順公學校，即將迎來一百一十週年誌喜，不僅是安順國小的重大慶典，也是安南區教育歷史珍貴見證。安順國小校長方建良與家長會長吳昀蓁發起青春單挑台灣最南燈塔，鼓勵學生勇敢做夢，遇到困境仍不放棄逐夢。

這次活動由安順國小主辦規劃，顯宮國小與佳興國中親師生也一同參與，騎乘單車數量多達六十五台，參加此項挑戰任務的師生及協助的志工家長總計將近九十位，象徵由台灣最南端出發，為安順國小一百一十週年校慶系列活動啟航。

安順國小學生黃媛衿說，墾丁常常來，卻是第一次以騎單車方式抵達，很開心能完成任務。賴唯禔說，過程中真的很累，在爸爸媽媽鼓勵下，咬緊牙撐下去，總算能跟著大家騎完全程。

一路陪騎的顧問許豊晟是單車競速車隊選手，看到這群孩子經過這次活動真的長大成熟，希望學校有機會能舉辦單車環島，他一定第一個報名。

方建良表示，希望藉由台灣四個極端燈塔的單車挑戰活動，呼應全成教育發展協會陽光少年的理念，讓這份愛與感動從南到北，感染台灣的每一寸土地上所有人。