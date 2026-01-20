安順國小烘焙班秀成果

安順國小烘焙班與在地商家結合進行成果發表。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

安南區安順國小烘焙班二十日成果發表，不僅與在地商家結合，也展現學校與社會教育相互融合，提供交流和互動機會。安順國小校長方建良表示，烘焙班成果展不僅是對學生們的肯定，更希望藉此傳遞健康、積極的生活方式，鼓勵弱勢家庭學子找到屬於自己成功的那把鑰匙。

這次發表的地點特別選在安順國小家長會榮譽會長劉偉治開設的火鍋店，加上劉偉治的父母都是退休老師，深知許多孩童因某些因素無法穩定上學，藉由簡易料理來傳遞教育無礙、學習無限的理念，讓孩童進行職涯初體驗，有機會擁抱更寬廣的夢想和未來。

烘焙班課程於每週二的午休時間進行，除了學習烘焙技能，也會將成果分享品嘗，讓很多師生對這些孩子的貼心舉動感到窩心。校方很感謝樂扶社會福利基金會捐贈烘焙班設備與食材。

初鍋餐廳的老闆劉偉治與陳詩佩夫婦情義相挺，提供場地舉辦烘培班成果展，學生們展示親手製作的餅乾和蛋糕，現場熱鬧又溫馨。