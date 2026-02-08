安養機構員工碎紙不順 朝機器噴潤滑劑引火釀意外

3個人圍在一起，正在使用碎紙機，但可能刀頭運轉不順，一旁的人員拿起噴霧式潤滑劑一噴，瞬間火光四射，還引燃下方已經切碎的紙屑，眼見火勢越來越大3人趕緊退開，旁人也拿來滅火器將火勢撲滅。

台中市消防局第七大隊信義分隊長李雨修說明，「他們使用那些具有易燃性氣體，可燃性氣體的潤滑劑導致瞬間有火花的產生，起火燃燒後也同步引燃，旁邊那些碎紙也同步起火燃燒。」

這起意外造成1人輕傷，送醫所幸沒有大礙，台中市西區這間安養機構的員工，當時正在進行碎紙作業，但連續使用長達30分鐘，機器已經發出高溫高熱，而當時員工沒有注意，當下就以噴霧式的潤滑油噴灑，沒想到裡頭所含的的丁烷成分，是高度易燃的氣體。

理化老師鄭立彥說明，「丁烷的自燃點大概在零下70℃至60℃，所以說很容易燒起來，所以這個時候我們機器，原則上就是在室溫左右，你這樣噴灑之後讓它風乾之後，再來使用才不會燒起來。」

理化老師指出，高壓噴罐裡頭主要成分是丙烷和丁烷，因為燃點低，遇到高溫就會引發火勢，除了使用前應該確認瓶身有無損壞，使用時應遠離火源及保持通風，以及被噴灑物也要降到25℃左右，才能確保安全。

