安養院打人被強制送醫 21歲男竟放火燒新店慈濟醫院

新北市新店區慈濟醫院昨（1/30）晚6時許傳出急診室廁所起火，醫院保全發現及時撲滅，警方經調閱監視器畫面，發現是當天被送醫的21歲男性病患，訊後將依公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。

新北市消防局及警方在30日晚上6時27分獲報，慈濟醫院急診室廁所內疑似傳出火警，員警趕抵現場時，火勢已被醫院保全第一時間撲滅，警方發現男女廁都有焚燒跡象，女廁洗手台旁的擦手紙架被燒毀，男廁地板上則留有焚燒灰燼，幸未波及其他區域或造成任何傷亡。

警方不排除火勢是人為縱火引起，經調閱醫院監視器畫面追查，查出涉案人為當天入院的一名21歲男性病患，先後進出該處男女廁，形跡可疑。據悉，該名病患30日下午1時許在新店區一間安養院內情緒不穩打人，才被救護車強制送到慈濟醫院，因此心生不滿，在留院觀察期間潛入廁所縱火。

警方在急診室內找到該名病患，由員警在場全程戒護，待其醫療行為結束後，將他帶回派出所製作筆錄，雖然院方表示暫不追究，全案詢後仍依《刑法》公共危險罪嫌，函請台北地檢署偵辦。

