安麗兒藥局守護社區民眾健康 全體藥師連續10年支持家扶公益愛心義賣





台南市東區裕農路安麗兒藥局，每年12月週年慶之前，皆以公益活動來慶祝生日，近日於藥局騎樓與南台南家扶共同舉辦「無窮世代」公益愛心義賣，結合分店及社區民眾捐出的琳琅滿目愛心商品，讓來來往往的民眾駐足，不僅用行動義買，更以捐款相挺助貧工作。

安麗兒藥局係為南部地區的連鎖藥局，裕農店馮孝天店長一直將社會公益放在心上，希盼民眾透過鄰近藥局的便利能隨手作公益。

安麗兒藥局連續10年也在該店FB粉絲團協助南台南家扶募集民生物資及響應「無窮世代」公益活動，並行銷家扶WaWa的認養行動，獲得許多協力廠商與民眾的迴響。馮店長更是親自帶領藥師群投入響應，該店的員工也是卯足全力參與公益義賣，為無窮世代助貧計劃增添一份力量。

馮店長表示，今年已第10年與南家扶公益合作，主要是長期看到家扶對弱勢的照顧與服務始終站在最前線，把幫助弱勢脫貧的責任視為使命，讓「幫助孩子看見改變的未來」成為目標而不是口號，希盼透過藥局的拋磚引玉及全體藥師的支持，讓弱勢的家庭及孩子多一份翻轉生命的無限可能。

南台南家扶李保良主任感謝表示，安麗兒藥局裕農店堅持10年愛心不間斷，用行動支持家扶「無窮世代」公益活動及義賣，是一件不簡單的事，更要有絕佳的決心，安麗兒藥局不僅帶動社區愛的循環，也讓愛在社區轉動。民眾亦可透過南家扶無窮世代捐助專線06-2506782，https://donate.ccf.org.tw/58/shopcart-step1/766協助更多弱勢兒童早日脫離貧窮。





