安麗兒藥局守護社區民眾健康 連續10年支持家扶公益活動

安麗兒藥局裕農店連續十年支持家扶「無窮世代」公益活動。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

安麗兒藥局守護社區民眾健康，更是連續十年支持家扶「無窮世代」公益活動。安麗兒藥局裕隆店長馮孝天帶領藥師群投入響應，卯足全力參與公益義賣，為無窮世代助貧計劃增添一份力量。

安麗兒藥局在每年十二月週年慶之前，皆以公益活動來慶祝生日，藉此善盡社會責任，並為弱勢族群盡一份心力。安麗兒藥局與南家扶共同舉辦「無窮世代」公益愛心義賣，讓來來往往的民眾駐足，不僅用行動義買，更以捐款相挺助貧工作。

馮孝天表示，安麗兒藥局提供健康及藥學常識諮詢，為民眾健康把關，也為社區老人家送藥到府，了解需求給予適時協助，是社區好厝邊及醫護好朋友。今年是第十年與南家扶公益合作，希盼透過藥局的拋磚引玉及全體藥師的支持，讓弱勢家庭孩子多一份翻轉生命的無限可能。

南家扶主任李保良感謝安麗兒藥局裕農店堅持十年愛心不間斷，用行動支持「無窮世代」公益活動及義賣，是一件不簡單的事，不僅帶動社區愛的循環，也讓愛在社區轉動。