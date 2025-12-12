安麗台灣為台南偏鄉及非山非市學校「增力」 捐贈一五一五台越

安麗台灣為台南偏鄉及非山非市學校「增力」， 捐贈一五一五台越野推車。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

安麗台灣長期關注偏鄉教育與兒少安全，十二日與市府攜手舉行「越野推車」捐贈儀式，共捐贈一五一五台「安麗越野加寬摺疊推車」，提供南市一四九所偏遠及非山非市學校使用，協助校園搬運物資與戶外活動更便利；市長黃偉哲出席頒贈感謝狀，感謝安麗台灣持續投入教育公益。

黃偉哲表示，偏遠及非山非市學校在辦理運動會、社團成果展及日常物資搬運時，常面臨人力與設備不足，此次捐贈的高承載越野推車，能適應不同地形，對學校提供即時又實用支援，不僅減輕老師負擔，更能提升學生參與活動安全性。

教育局長鄭新輝指出，市府持續縮短城鄉教育差距，民國一０九年成立「台南市偏非學校教育資源中心」，積極整合資源並提供偏鄉專業協助，此次捐贈的越野推車，是公私協力具體成果，更為教師與學生帶來實質支持與陪伴。

安麗台灣業務暨營運長黃桂琴說，安麗台灣長期投身公益，二０一二年成立安麗希望工場慈善基金會，透過「小夢想．大志氣」追夢計畫、愛陪伴課輔計畫及愛培育潛能開發計畫等多元公益項目，持續關注偏鄉及弱勢族群教育發展，不是一次性捐贈，而是長期陪伴，期盼透過每一台實用的越野推車，為在教育現場努力的老師與學生提供更多助力。