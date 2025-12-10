安麗希望工場慈善基金會舉辦公益影響力記者會 公布十組獲獎追夢團隊

▲天主教善牧花蓮兒童之家主任陶明蕙(右)致贈感謝狀予基金會，由基金會董事長林彥秀(左)代表受贈。

展現 13 年教育公益成果 投入 3.1 億支持 5.2 萬青年兒少成長

【記者 陳姿穎／台北 報導】安麗希望工場慈善基金會昨（9）日舉辦「安麗公益影響力記者會」，以「看見未來．前進夢想」為主題，發表 13 年來的教育公益成果，並進行十組追夢計畫獲選團隊的盛大頒獎。記者會上特別邀請到歷屆獲獎團隊代表分享經驗，職籃球員高錦瑋也透過影片對安麗表達感謝傳達鼓勵。追夢計畫評審台大社工系名譽教授馮燕、台大理學院副院長吳俊輝、慈濟人文傳播基金會董事葉樹姍、為台灣而教教育基金會副執行長何采桑及多名直銷商夥伴亦親臨現場，共同見證這場公益盛會。

直銷商愛心支撐三大計畫 助偏鄉青年兒少築夢

基金會自 2012 年成立以來，承襲安麗公司「幫助人們過更好的生活」的願景，透過三大計畫從照顧到培力給予缺乏資源的青年兒少不同階段的支援，這些計畫得以持續，92% 的捐款來自安麗直銷商夥伴的愛心支持，累計投入超過 3.1 億元、動員逾 1.2 萬名志工，陪伴 5.2 萬名青年兒少一同前行。

「愛陪伴課輔計畫」專注課後照顧與課業輔導，目前已在全台資助 31 個據點，支持超過 1.9 萬名孩子在放學後仍能有人陪伴與輔導，每年夏令營更有直銷商志工親自參與陪伴。「追夢計畫」鼓勵孩子勇敢嘗試追夢，累計協助 97 件提案追逐夢想、影響逾萬名青年兒少，許多孩子因此站上更大的舞台。「愛培育潛能開發計畫」透過直銷商擔任志工講師，協助超過 5,000 名學生學習處理壓力、正向思考，在體驗中認識自己。三大計畫相互串聯，共同為偏鄉孩子打造能夠「走向更好生活」的道路。

安麗希望工場慈善基金會董事長林彥秀表示，每個孩子不論起點如何，都擁有照亮未來的潛能。她強調基金會堅持愛心最大化原則，基金會的行政費用僅占募款所得的 1%，其他相關運營及行銷等費用皆由安麗公司支付，讓每一分來自捐款人的善意，都用在需要資源的孩子身上。她也特別感謝安麗直銷商夥伴的慷慨捐款與熱情參與志工服務。「這十組追夢團隊用行動告訴我們，當勇敢開始走，夢想就會延伸出力量。」未來將繼續攜手各界，陪伴更多孩子勇敢向夢想前進。

▲記者會中邀請多位第一線教育工作者分享追夢路上的動人故事，包括(左起)臺灣木想傢人才培育協會創辦人王嘉納、花蓮海星高中張致瑋教練、新竹縣中正國中蘇宜慧主任。

看見最真實的成長故事：讓孩子重新定義可能

記者會中，多位第一線教育工作者分享追夢路上的動人故事。天主教善牧花蓮兒童之家過去雖未能在追夢計畫決賽中獲選，卻因提案內容打動評審，額外獲得專款補助建置戶外運動空間。主任陶明蕙出席獻上感謝狀，感謝基金會的長期支持。在善牧成長的職籃球員高錦瑋，也特別錄製影片向安麗基金會致謝。

新竹縣中正國中蘇宜慧主任分享，湖口工業區的新住民孩子從看不懂樂譜，到在追夢計畫支持下登上合歡山、全國甚至海外舞台演出。花蓮海星高中張致瑋教練也提到，Kabaddi 隊四度獲得計畫支持，從地方小隊躍升國際舞台，更有隊員進入國家培訓隊、獲得總統教育獎。臺灣木想傢人才培育協會創辦人王嘉納則透過木工課程，幫助面臨「留鄉或離鄉」掙扎的孩子看見家鄉可能性。這些故事共同證明：只要願意踏出第一步，每個看似微小的夢，都能長出改變未來的力量。

▲「秀朗國小特教科」致力推動SEL社會情緒學習課程，榮獲150萬追夢基金。

十組追夢團隊獲獎：為孩子打造身心靈全方位成長舞台

追夢計畫邁入第 13 年，今年以「健康」為核心主題，從健康身體、健康心靈到健康社區三大面向徵件。獲選的十組團隊從全台近 200 份提案中脫穎而出，有三組團隊最高可獲得基金會提供 150 萬元的追夢基金，其餘獲獎者也將獲得 15 萬至 45 萬元不等的追夢鼓勵金，在未來一年實現他們的追夢計畫。

本屆追夢基金得主以充滿熱情的夢想提案，展現了「小夢想、大志氣」的逐夢精神，獲得評審們的一致肯定：「秀朗國小特教科」致力於推動 SEL 社會情緒學習課程，該校有多達 250 位身障孩童與資優生，在面對特殊孩子不同需求的高度挑戰下，教師們仍持續創新，運用情緒圖卡、桌遊和微電影等教材跟方法，為孩子創造更好的學習環境，展現出令人感動的教育熱忱與專業能力；「屏東縣滿洲國小」教導孩子傳唱臺語古調，讓文化傳承在歌聲中延續，更帶領學生遠赴沖繩演出，克服偏鄉教師高流動率，以實際行動證明教育永續的可能；「新北市立萬里國中」透過擂鼓藝術為孩子搭建自信舞台，不僅培養學生的紀律與團隊精神，更讓孩子們的優異表現成為在地鄉親的驕傲與認同。（照片記者陳姿穎翻攝）