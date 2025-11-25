安麗希望工場慈善基金會「小夢想‧大志氣2025追夢計畫」決選投票開跑

「安麗希望工場慈善基金會」舉辦的「小夢想‧大志氣-2025追夢計畫」。（圖：主辦單位提供）

由安麗希望工場慈善基金會主辦的「小夢想‧大志氣2025追夢計畫」，自今年6月啟動以來，吸引全台近200組教育團體與公益組織踴躍報名。歷經半年徵件與兩階段評選，最終10組脫穎而出，即日起至12月3日展開全民網路票選：(https://reurl.cc/eVOoWb)，角逐單件最高 150萬元追夢基金。

對這些勇敢踏上追夢之路的團隊而言，夢想從來不是口號，而是一件件正在被實現的行動。當更多人願意用一票支持、讓夢想被看見，那些正在被悄悄點亮的孩子與校園，都能因此擁有不一樣的未來。

今年的10組入圍團隊橫跨不同領域，有人在偏鄉讓學習不再匱乏，也有人在地方鄰里帶動社區共融、情緒教育與文化自信。他們用最貼近孩子的方式，把教育帶進生活、把夢想帶進現實，讓每位孩子在追夢的路上，都能獲得推動前行的力量。

2025年「小夢想‧大志氣-2025追夢計畫」最終決選計畫（依筆畫排序）：一、三星製造未來假日學校─〈讓校園移動，讓影響加倍〉。打造「移動式的未來假日學校」，將課程帶進偏鄉與跨國弱勢社群，突破地理限制，讓最需要的孩子也能擁有公平學習機會。今年將透過國際志工與陪伴系統，把一所學校移動到世界每個角落，陪孩子一起看見更大的未來。

二、三灣國小大坪分校─〈大坪食驗室：從產地到餐桌的微觀奇幻旅程〉。山裡的孩子與土地相伴，透過「食驗室」學習實作、認識食物的原理與來源，從農田到實驗室的課程融合食農與永續，讓生活成為最好的教材，知識就在日常中發芽。

三、木想傢人才培育協會─〈木想起飛：縱谷木工青年培育計畫〉。從「玉東木工班」起家，木想傢透過師徒制傳承技藝，建立從學習到就業的木藝培育鏈，陪伴偏鄉青少年在創作中找到自信，以作品走向國內外展演，讓孩子能在家鄉靠專長立足、延續地方希望。

四、屏東縣立獅子國中─〈seman ramaljeng 畢旅圓夢計畫〉。在偏鄉原民學校獅子國中，孩子們以「自己完成畢旅」為目標，自製雪Q餅、蛋糕並策畫表演籌措旅費，從規劃到行動全程由學生參與。這趟旅程不只是畢業旅行，更是一場珍貴的生命練習。

五、國立臺北護理健康大學全人健康山區服務社（山海拾光隊）─〈山潮花間：廢棄物重生與心靈療癒〉。深入七所偏鄉小學，陪孩子淨山淨灘，將撿拾的廢棄物化作藝術。從環境守護到心靈療癒，孩子在創作、展覽與工作坊中學會感受與表達，看見自己的光，也重新連結土地與自我。

六、尋路教育工作室─〈讓夢想長出翅膀，陪伴孩子們耕耘心理韌性〉。由離開體制的教師組成，以「陪跑式工作坊」走入偏鄉與弱勢社群。透過情緒練習、自我探索與 AI 應用，幫助孩子重建心理韌性與學習動力。讓每個孩子都能相信：自己有能力選擇未來。

七、新心劇團─〈This Is Me 慢飛大明星〉。透過雜技、擊鼓與舞台劇培訓，陪伴身心障礙孩子站上舞台，展現勇氣與天賦，並走入偏鄉巡演，讓更多孩子看見「我也可以」的力量，以表演回饋社區，成為激勵他人的慢飛大明星。

八、新北市立萬里國民中學─〈鼓動萬里：偏鄉學子的擂鼓傳承與夢想之旅〉。鼓聲響起，孩子們在打鼓、製鼓與修鼓中傳承技藝，也學會專注與自信。這場來自山海間的鼓陣，是孩子用雙手敲出的未來節奏，也是一段屬於他們的成長旅程。

九、新北秀朗國小特教科─〈Heartfelt Connections -SEL陪伴都市小蒼鷹展翼〉。以鳳頭蒼鷹為意象推動 SEL (社會情緒學習）課程，透過情緒圖卡、桌遊與微電影打造有愛的校園棲地。讓資優生在合作中學會同理，特教生在支持中建立安全感，每位孩子都能在理解與陪伴下自信展翼。

十、滿州國小─〈滿州仔的民謠夢〉。從民謠隊瀕臨中斷到唱上沖繩，孩子們用月琴與歌聲傳承滿州的土地記憶。民謠隊成為全校的夢想基地，也開始收徒教唱。明年將展開「環島民謠傳愛」之旅，用歌聲回饋社會、鼓勵更多需要勇氣的人。