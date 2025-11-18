安麗連 4 年贊助「霹靂舞國手選拔積分賽」 11/22 年度最終對決

▲2025 Breaking Stage「霹靂舞國手選拔積分賽」最終場將於 11 月 22 號在台北車站演藝廳舉辦。

【記者 陳姿穎／台北 報導】由運動部轄下中華民國霹靂舞委員會主辦的 Breaking Stage「霹靂舞國手選拔積分賽」，是全台霹靂舞菁英爭取國手資格的唯一途徑。一年共舉辦四場賽事，唯有積分最高的舞者，才能進入高雄左營國訓中心接受國家級培訓，代表台灣出征 2026 名古屋亞運等國際賽事。

自四月開賽以來，歷經高雄、新北與新竹三站激烈角逐，最終站將於 11 月 22 日（星期六）在台北車站六樓演藝廳登場。這是全台頂尖 B-boys 與 B-girls 躋身國手名單的關鍵時刻。為了讓更多舞迷共襄盛舉，賽事最精彩的四強戰將於當日晚間 6 點同步線上直播，並由專業賽評帶來深度解析，邀請全民一起線上觀賽、為選手加油。

（賽事直播連結：https://youtube.com/live/I2lprJAI4Xk?feature=share）

▲「霹靂舞國手選拔積分賽」以專業打造舞台質感。

專業打造舞台質感 推廣成果逐年升溫

Breaking Stage 自創辦以來，持續以「專業」與「穩定品質」為核心。主辦單位中華民國霹靂舞委員會強調，體育賽事的精神在於一次次把舞台質感做到最好，讓每一位選手都能在公平、公正、具國際水準的舞台上發揮實力。本賽事評審團成員皆為通過國家考試認證的知名舞者與教師，專業程度深獲舞界肯定。此外，近年來報名人數逐年攀升，顯示霹靂舞推廣成效顯著，也證明這項運動在台灣的發展正持續壯大、蓬勃向上。

以營養打底 安麗以健康助力舞者邁進

安麗公司已連續 4 年贊助「霹靂舞國手選拔積分賽」，旗下品牌紐崔萊（Nutrilite） 也是賽事唯一指定營養補充品牌。為幫助舞者維持最佳狀態，安麗除每場提供 XS 能量飲品為選手補充能量外，每年更提供總價值新台幣 27 萬元的「紐崔萊特別獎」，頒發給各組別年度積分前三名選手。此外，安麗也贊助代表台灣出征的霹靂舞國手，包括今年五月的上海亞錦賽與八月的成都世界運動會，都能看到安麗持續相伴支持的身影。

▲國手出征 2025 上海亞錦賽和成都世界運動會。

健康 X 熱情 攜手推動霹靂舞向上躍進

霹靂舞即將登上 2026 達卡青年奧運和名古屋亞運等國際舞台，再次展現它為年輕世代矚目的新興運動項目。安麗公司表示，霹靂舞的文化標榜熱情和創意，為了理想挑戰自我、不斷突破，這個跟安麗的精神非常契合。未來，安麗將持續以營養支持與賽事贊助，陪伴台灣年輕舞者實現夢想，讓他們的熱情與實力在舞台與生活中綻放光芒。（照片中華民國霹靂舞委員會提供）