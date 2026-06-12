安鼠之亂未完? 北車美食街變「米奇妙妙屋」 民眾:很恐怖

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財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導

台北市的公共衛生到底出了什麼問題？全台灣交通樞紐「台北車站」的美食街，竟然變成了老鼠的遊樂場！有民眾直擊，在光天化日、人潮滿滿的美食街裡，竟然有巴掌大的肥老鼠囂張竄逃，台北市的食安防線，甚至鼠患治理，似乎已經全面崩潰。

公園草叢堆、街頭巷尾，時不時，就有鼠輩蹤跡，台北市的安鼠之亂，還沒結束，這回輪到微風台北車站美食街，一隻目測長約15公分、肥嘟嘟的灰色大老鼠，甩著尾巴，在眾目睽睽之下，爬上牆。

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聽到民眾放聲尖叫，馬上從手扶梯把手，又折返爬回地面，驚悚畫面，全被目擊民眾拍下。

民視記者唐詩晴：「在美食街逛大街的大肥鼠，就出現在角落這個垃圾桶旁，而這個位置，其實距離旁邊的座位用餐區相當的近，老鼠很有可能一不小心就爬上餐桌，變成料理鼠王。」

到底要吃飯，還是打地鼠？即便微風立即全面清消，每月、每日皆定期消毒，和不定期投藥，但台北重要交通樞紐，還是美食街，變成米奇妙妙屋，連馬來西亞留學生也不敢置信。

北車美食街變「米奇妙妙屋」？ 民眾：觀感不佳 很恐怖

微風百貨強調已加強清消，並定期消毒、不定期投藥。（圖／民視新聞）

大馬留學生vs.記者：「跑直接跑直接跑掉，嗯（不敢在那邊用餐了？），對啊很恐怖耶！。」

大馬留學生：「我還沒有看到希望不會看到，目前是覺得還好，看到的話就會哇哦。」

民眾：「觀感不大好啦可能衛生要再加強一下。」

不只影響觀感，近來台北市各行政區頻頻傳出鼠患災情，防鼠防線似乎瀕臨崩潰。

台北市議員（民）洪健益：「蔣萬安目前請假當中，請問殷瑋殷市長，此事該如何處理？還是置之不理？在台北市議會總質詢的時候，已經告訴市政府有因應解決之道，但看起來台北市長也不知如何回應。」

北車美食街變「米奇妙妙屋」？ 民眾：觀感不佳 很恐怖

台北市議員洪健益指出，台北市議會總質詢的時候，已經有許多鼠患因應解決之道，但蔣市府團隊顯然不知如何處理。（圖／民視新聞）

首善之區的食安防線如今被肥鼠輕易攻破，請假中的蔣萬安與代理市府團隊若再不收心、拿出鐵腕杜絕鼠患，失靈的市政公衛成績單，恐怕將成為北市最難堪的國門醜聞。





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