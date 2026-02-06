安鼠之亂！漢他病毒奪命 蔣萬安：已啟動地毯式清消、大掃除戴口罩手套

記者陳思妤／台北報導

台北市大安區爆漢他病毒案例，1名70多歲老翁染疫後死亡，又有民眾在台北捷運直擊老鼠出沒，也有不少網友在大安區發現老鼠現蹤，直呼是「安鼠之亂」。台北市長蔣萬安今（6）日強調，已啟動地毯式清消，也請大家大掃除務必記得戴上口罩跟手套，避免接觸老鼠分泌物。

蔣萬安今天上午出席內湖區115年度市長與里長有約活動，會前受訪時說明，上週發生今年第一起漢他病毒，即刻啟動應變機制，週一他也親自主持召開跨局處會議，衛生局密切追蹤，目前為止沒有新增案例。

廣告 廣告

但是，蔣萬安強調，絕不鬆懈，環保局、市場處、公園處、商業處、民政局、各區公所，還有包括文化局、教育局轄管場館都全面清消，昨天12個行政區全面啟動大清消清潔週，全面進行地毯式大清消以及環境整潔。

蔣萬安說明，市場處跟環保局也已經針對全市99處市場、攤販集中處進行全面投藥清消；住戶巷弄周邊的部分，民政局跟各區公所也會全面巡查，並且加強宣導清消。

蔣萬安呼籲住戶、餐廳、百貨美食街、社區內要千萬謹記，不讓鼠來、鼠住、鼠吃，過年將到，大家都在大掃除，務必記得戴上口罩、手套，避免接觸老鼠分泌物。

更多三立新聞網報導

國台辦挺台北燈節合作「泡泡瑪特」！蔣萬安酸：民進黨叔叔阿姨沒自信

突收「重大治安警報」嚇壞 簡訊未註明演練！新北市：事前有通知

大安區漢他病毒釀一死「怎防鼠患？」蔣萬安宣布：全市進行地毯式清消

雙北今辦捷運維安攻擊演練 蔣萬安親提醒3事：勿因1219遠去降低警戒心

