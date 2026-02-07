「安鼠之亂」為何市區頻現蹤？專家揭漢他病毒4傳播鏈：沿孔縫入侵室內

記者簡浩正／台北報導

漢他病毒在北市大安區捕獲鼠隻。（圖／北市衛生局提供）

近日「漢他病毒」在北市釀一死引起關注，老鼠話題也再度成為討論焦點。1月23日有民眾發現老鼠出沒北捷車廂，讓不少民眾相當驚訝，認為「不能吃東西的台北捷運不太應該有蟑螂、老鼠」外；更有不少網友在大安區發現老鼠現蹤，直呼是「安鼠之亂」。如何降低漢他病毒感染風險。專家表示，漢他病毒長期存在於台灣，主要宿主為溝鼠，透過其糞便等方式傳播；且溝鼠可沿水管與孔縫入侵室內，民眾應注意居家防鼠路徑。

疾管署與北市衛生局1月31日公布1例漢他病毒症候群本土確定病例，是國內今年首例，為居住大安區70多歲男性，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡。疾管署長羅一鈞證實，這是2000年來國內首例因漢他病毒死亡。

值得注意的是，疾管署表示，個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，並由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲之老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

漢他病毒在北市大安區捕獲鼠隻，人員進行清消。（圖／北市衛生局提供）

不過，可能傳播病毒的老鼠，最近卻在東區商圈和公園，甚至是捷運車廂上一再出現；甚至有民眾上傳影片發文直指「榮星花園已經變成迪士尼樂園」，老鼠數量之多引發民眾恐慌。

有民眾好奇，為何近來一再看到老鼠在市區到處竄跑？會發生在大安區這類高級住宅區？疾管署副署長林明誠直言，這其實是常見迷思，老鼠是漢他病毒的重要病媒，而老鼠本來就高度適應人口密集的都市環境。

台灣科技媒體中心（SMC），也請教台大環境與職業健康科學研究所所長蔡坤憲看法。蔡坤憲指出，漢他病毒長期存在於台灣，主要宿主為溝鼠，透過其糞便、尿液、唾液或污染塵土傳播，過年大掃除時因吸入粉塵而感染的風險特別高。

他說，溝鼠常出沒於餐飲業附近水溝，並可沿水管與孔縫入侵室內，民眾應注意居家防鼠路徑。清掃前應先以稀釋漂白水消毒、配戴口罩再清理。

蔡坤憲並強調，現行防治重點為環境管理，落實「不讓牠來、不要讓牠吃、不要讓牠住」，妥善收納食物與廚餘、定期清潔環境，以降低鼠類停留與感染風險。

