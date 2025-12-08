宋代風華「天青叩寂」 稀世桃型盤首度公開

▲國立臺灣美術館12月9日至20日將首度在台公開展出「文會圖」中描繪的珍稀實物「桃型盤」(圖／華巍藝術提供2025.12.8)

▲「天青叩寂」文化系列講座，深入解讀宋代文明高峰(圖／華巍藝術提供2025.12.8)

[NOWnews今日新聞] 一場穿越千年的美學對話，將於12月9日至20日在國立臺灣美術館展開。由中興大學歷史系主辦的「天青叩寂」文化系列講座，集結歷史、藝評與實務界六位重量級名師，不僅深入解讀宋代文明高峰，更將首度在台公開展出〈文會圖〉中描繪的珍稀實物「桃型盤」，讓民眾得以近距離一睹宋代皇室雅器的極致工藝。

傳奇「桃型盤」首度亮相 媲美故宮典藏 本次活動最大亮點，在於12月9日至21日期間，國美館多媒體講堂外將特展宋代「桃型盤」。此器物過往僅見於宋徽宗名畫〈文會圖〉中，現實中極為罕見。台中市政府文化局副局長曾能汀指出，宋代文明追求成熟溫雅、天人合一的精神，此次「桃型盤」能於國美館公開亮相，其珍稀程度可與故宮典藏相媲美，結合講座內容，預期將掀起一波宋代美學熱潮。

廣告 廣告

六大名師跨界解讀，從經濟到哲學的全觀視角，華巍藝術總監賴慕芬表示，講座以「以知識為舟，以美為路」為核心，跳脫單一視角。六場講座涵蓋北宋繁華生活、跨國工藝交流、高麗青瓷演變及天青釉的皇家審美。 講者陣容堅強，包括：學術權威：中興大學歷史系侯嘉星主任、黃純怡教授。實務專家：阜春居陳柏磬老師、易佳騰老師、高麗青瓷專家洪銘廣老師。國際藝評：王焜生老師。

從清明上河圖到波斯工藝 深入宋代文明肌理 系列講座內容豐富，侯嘉星主任將以「華胥之夢」剖析宋代制度；另有講題探討波斯薩珊工藝如何經絲路影響中原陶瓷革新，以及秘色瓷與官窯的審美溯源。每場講座尾聲，更特別安排阜春居主理人陳柏磬進行「器物導覽」，讓聽眾「聽得見歷史，也看得到美學」。

華巍藝術期盼透過「天青叩寂」，讓大眾理解宋代何以成為東亞文明的黃金時代，並邀請社會大眾於歲末年終，共赴這場跨越千年的文化旅程。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

打通交通瓶頸優化路網 中市打造宜居花園城市

垃圾車預算減列 議員批：有錢辦購物節、沒錢買車

荒謬！因百元匯款遭凍結 生技公司差點倒閉