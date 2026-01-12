宋仲基也愛香菜餅乾！來台現蹤街頭被拍 超商搜刮整袋戰利品笑了

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國男神宋仲基外型帥氣，累積許多粉絲喜愛，日前他受邀擔任金唱片的頒獎嘉賓，睽違9年再度來台話題不斷，尤其今（12日）宋仲基釋出在台灣的行程，其中他拿一包香菜餅乾露出燦爛笑容，讓一票網友瞬間融化。

宋仲基先是PO出參加金唱片的幕後花絮照，隨後，令網友眼睛一亮的便是他在台行程，除了悠閒的喝咖啡之外，宋仲基還提著台北市兩用垃圾購物袋在街頭閒逛，雖然不知道裡頭滿滿的戰利品有什麼，不過宋仲基特別跟香菜多力多滋合影，而笑開懷的表情，似乎是對於香菜口味情有獨鍾。

廣告 廣告

貼文曝光短短3小時左右，立刻吸引18.7萬名網友朝聖按讚，紛紛留言表示「沒想到你喜歡吃香菜口味」、「在台北街頭的宋仲基特別親切」，宋仲基超接地氣模樣受到網友一致好評。

宋仲基分享來台的行程。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

混血男星砸錢吃和牛「肉咬不斷」狂皺眉：不值得 氣炸公開店家了

太反差！全紅嬋「長髮飄逸」絕美近況曝 網震驚：少女味十足

婚禮「2男1女婚紗照」掀熱議 男方身分曝光了：是大咖男星

女星車展被「色」影師猛拍下半身...不忍了 震怒PO照公審對方

