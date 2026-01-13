宋仲基來台超接地氣！拎北市垃圾袋、曬香菜多力多滋，連蔡英文都留言！

（圖／翻攝自IG）

南韓人氣男神宋仲基受邀擔任「第40屆金唱片獎」頒獎嘉賓，不只典禮當天氣場全開，私下行程更意外展現超接地氣的一面！

宋仲基透過社群平台分享多張來台照片，先是曝光出席金唱片頒獎典禮的幕後花絮，西裝筆挺、狀態極佳。不過，比起紅毯與舞台上的高光時刻，真正讓網友關注的是他私下的台北日常照。照片中，宋仲基一身輕便休閒穿搭，手提台北市專用垃圾購物袋，臉上掛著毫無偶包的燦爛笑容，畫面瞬間拉近與粉絲的距離。

（圖／翻攝自IG）

其中最吸睛的，莫過於他特地與「多力多滋香菜口味」合影。這款在台灣評價兩極、愛恨分明的香菜餅乾，意外成為宋仲基此行的「最強戰利品」，也讓粉絲忍不住笑說：「原來是香菜派！」不少網友更打趣表示，這根本是內行人才懂的台味選擇。

貼文曝光不到一天，就吸引超過52.5萬人按讚，留言區瞬間湧入大批粉絲朝聖。有趣的是，前總統蔡英文也親自現身留言：「多力多滋香菜口味是一個好選擇👍歡迎來到台灣！」意外掀起跨界互動話題。

（圖／翻攝自IG）

