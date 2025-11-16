「宋仲基小三」結婚了！嫁圈外人婚禮地點曝光 雙宋大婚也選這

娛樂中心／綜合報導

38歲女星金玉彬結婚了。（圖／翻攝自金玉彬IG）

南韓38歲女星金玉彬出道20年，過去憑藉韓劇《阿斯達年代記》「太遏何」一角知名度大開，卻也因為劇中和男主角宋仲基有眾多對手戲，男方與宋慧喬鬧離婚時，金玉彬無辜背負小三罵名。金玉彬10月初在社群無預警公開婚紗照，經紀公司同步對外宣布：「金玉彬演員將在11月16日與珍貴的緣分攜手，步入婚姻殿堂。」據悉，金玉彬今（16）日在新羅酒店以非公開形式舉行婚禮，婚禮僅邀請雙方親友見證。

金玉彬老公為圈外人，婚禮細節保密到家。（圖／翻攝自金玉彬IG）

根據韓媒報導，由於新郎為圈外人，金玉彬婚禮僅邀請雙方親屬及親近朋友參與，採非公開形式舉行。金玉彬選擇首爾新羅酒店舉辦婚禮，該酒店結構方便控管出入，深受眾多藝人喜愛，包括「雙宋CP」宋仲基與宋慧喬、全智賢、T-ara孝敏、張東健夫婦、金妍兒夫婦等頂級明星都選擇在此完成人生大事。

金玉彬15日晚間再度曬出婚紗照。（圖／翻攝自金玉彬IG）

婚禮倒數前夕，金玉彬15日也透過IG分享喜悅，「我明天就要結婚了。本來因為害羞想就這樣過去，但還是覺得應該向20年來一直支持我活動的大家表達感謝。」金玉彬在文中對丈夫讚不絕口，表示對方是「一個在身邊就會讓我一直微笑、溫柔體貼的人。」最後，金玉彬感謝粉絲支持與關心的同時，也喊話大家之後能繼續關注她。

