宋仲基拿1物「燦笑逛台北」！蔡英文驚喜現身 網嗨翻：國際共識

記者蔣季容／台北報導

宋仲基拿著香菜口味多力多滋燦笑。（圖／翻攝自宋仲基IG）

韓國男星宋仲基擔任金唱片頒獎嘉賓，睽違9年再次來台，引發話題。今（12）日他在IG發布照片，只見他在台北街頭拿著香菜口味的多力多滋燦笑，釣出同樣喜愛香菜的前總統蔡英文前來留言，讓網友笑說，「這是國際共識！」

宋仲基今日在IG發布多張照片，只見他穿著灰色帽踢、棒球帽在台北街頭，其中一張拿著香菜口味的多力多滋燦笑，看得出對香菜情有獨鍾。貼文曝光後已引發30萬名網友按讚，就連前總統蔡英文也留言「Doritos Coriander Flavor, good choice . welcome to Taiwan!（多力多滋香菜口味是好選擇，歡迎來到台灣！）」

蔡英文驚喜留言。（圖／翻攝自宋仲基IG）

留言一出，立刻被眼尖的台灣網友發現，紛紛表示「果然有香菜的地方就有香菜英文的存在」、「香菜專家相見歡」、「我們小英退休了，國民外交依然一百分」、「小英感覺變網路重度使用者」。

事實上，日前有網友在Threads分享自己的特殊吃法，就是在花生冰淇淋上撒上滿滿的香菜，當時蔡英文留言表示，「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法……」如今她又在宋仲基貼文底下留言，也讓網友笑稱，「結果不是社會共識，是國際共識」。

