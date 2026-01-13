宋仲基捧香菜多力多滋照瘋傳！蔡英文也朝聖

▲宋仲基來台參加金唱片，工作之餘不忘抽供欣賞台北街景，甚至拿著北市垃圾袋趴趴走，超接地氣。（圖／Instagram @hi_songjoongki）

[NOWnews今日新聞] 第40屆金唱片頒獎典禮日前在台舉行，韓國男神宋仲基睽違9年來台出席，更在社群平台上曬出悠遊台北的照片，引起台灣粉絲暴動。其中，前總統蔡英文也現身留言，歡迎宋仲基來台灣玩，吸引大批網友朝聖。

宋仲基近日在Instagram上曬出的台北行程不是五星級飯店，也不是精品街景，而是拿著台北市專用垃圾袋在街頭趴趴走，以及拿著香菜口味多力多滋露出燦爛笑容的照片，讓大批網友為之瘋狂，其中更驚見蔡英文帳號留言：「Doritos Coriander Flavor, good choice. Welcome to Taiwan！」（翻譯：多力多滋香菜口味，選得好歡迎來台灣！）

蔡英文留言底下更引出諸多粉絲表示：「不可能我家總統海巡到這裡」、「小英總統好」、「總統怎麼到處衝浪？」、「小英總統，我是宋仲基的粉絲，您竟然親自留言，真的太幸運了」等。

