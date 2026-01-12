宋仲基逛台北爽嗑這包零食 「香菜控」蔡英文比讚轉發：歡迎來台灣

宋仲基拿著香菜口味的多力多滋露出燦笑，也在台北街頭留下悠閒的身影。翻攝IG＠hi_songjoongki



韓星宋仲基日前來台參加金唱片頒獎典禮，並擔任壓軸頒獎人，他今天（1/12）貼出自己悠遊台北街頭的畫面，拿著一包香菜口味的零食露出滿足的微笑；身為「香菜控」的前總統蔡英文也轉發，歡迎這位同好巨星來到台灣。

工作滿檔的宋仲基來到台灣趁機放鬆，照片中他一手拿著香菜口味多力多滋，一邊露出燦笑，還拎著台北市兩用垃圾購物袋在北市街頭漫步，也去喝咖啡、購物，完全融入在地生活，也成為台北市最好的城市行銷。

照片吸引許多粉絲留言，身為「香菜控」的前總統蔡英文也留言轉發，寫下「香菜口味的多力多滋，選得真好，歡迎來到台灣」！還附上大拇指比讚的表情符號；部分無法接受香菜的網友則打趣地回應「我不確定這是一個有社會共識口味的點心」。

蔡英文在宋仲基的IG留言，認為香菜口味的多力多滋是一個好選擇。翻攝畫面

