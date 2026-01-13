宋仲基開心秀「香菜餅乾」！釣出蔡英文本尊 網笑：總統怎麼海巡到的

韓星宋仲基上週來台灣出席金唱片頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，趁空在台北逛街，不僅滿了滿滿一袋伴手禮，更秀出「多力多滋香菜口味」，開心到瞇眼看得出非常喜愛，而他一PO文更意外釣出知名香菜愛好者、前總統蔡英文，留言大讚「香菜口味是很好的選擇，歡迎來台灣」！

宋仲基上週來台出席金唱片，閒暇之餘不忘出門逛街，他記錄在台北街頭的帥照，簡單穿著灰色帽T、藍色棒球帽、白色球鞋，沒有太多遮掩，看得出十分自在，而仔細看他的照片更可以發現，他提著印有「Taipei City」的購物袋，超級接地氣，不少粉絲也留言歡迎來台灣。

廣告 廣告

除此之外，宋仲基似乎也是香菜愛好者，他PO出買到多力多滋香菜口味的餅乾，笑到眼睛都看不見，十分喜愛的把餅乾放在嘴邊，而他的發文還意外釣出蔡英文本尊現身，留言大讚「多力多滋香菜口味是很棒的選擇，歡迎來台灣」，許多網友朝聖笑說「怎麼連宋仲基的版面都來了」、「小英怎麼海巡到這裡的」、「總統到處衝浪」。

宋仲基PO出買到香菜餅乾，釣出蔡英文回覆。圖／翻攝自IG@hi_songjoongki





責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

蔡英文馬年春聯換風格了！俏皮版「福氣加碼」送祝福 可免費下載印製

金唱片週六登場！ALLDAY PROJECT率先抵台

扯鈴教練涉洩蔡英文過境行程 遭起訴求刑15年