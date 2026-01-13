宋仲基「捧香菜多力多滋」在台北街頭燦笑 蔡英文轉發大讚：選得好

宋仲基「捧香菜多力多滋」在台北街頭燦笑。（圖／翻攝自Instagram＠hi_songjoongki）

南韓大型音樂盛典第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）日前在台北大巨蛋舉行，戲劇男神宋仲基也睽違9年公開來台，擔任頒獎嘉賓。他事後更曬出在台北街頭的照片，可見他興奮購買2025年才上市的「香菜口味」餅乾，吸引大票網友朝聖留言，更釣出前總統蔡英文現身留言，掀起網友熱議。

宋仲基近日於社群平台Instagram上PO出他在台北市區逛逛的照片，不過照片中不是在餐廳吃美食，也不是參訪景點，而是拿著多力多滋香菜口味露出燦笑，以及拿著台北市專用環保兩用袋走在街頭的照片。

其購買香菜口味的餅乾讓大批網友感到相當驚訝，其中更驚見蔡英文用官方帳號留言：「Doritos Coriander Flavor, good choice. Welcome to Taiwan！」（多力多滋香菜口味選得好。歡迎來台灣！）她也同步轉發到自己的Threads帳號。

此消息在網路上瘋傳，引起大票網友討論表示，「香菜姊姊真的是很不遺餘力推廣香菜」、「不可能我家總統海巡到這裡」、「總統怎麼到處衝浪」、「我開始懷疑蔡英文不是台灣推廣大使，而是香菜推廣大使」、「有香菜的地方就有小英」。

事實上，蔡英文過去時常透露自己是「香菜控」，日前她看到有名網友把桶裝的花生醬冰淇淋加入香菜拌吃，讓她忍不住傻眼留言喊：「我也喜歡香菜，但我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」，成為一個新流行的梗圖。

（圖／翻攝自Threads）

