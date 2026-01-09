宋仲基JENNIE為金唱片登寶島

宋仲基相隔9年來台，不忘對著鏡頭親切打招呼。（范揚光攝）

JENNIE來台參加金唱片，9日抵達桃園機場。（范揚光攝）

韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」首度移師來台，今晚將在台北大巨蛋登場，共有18組演出團體、3位頒獎嘉賓與2位主持人陸續抵台。

BLACKPINK成員JENNIE繼去年10月團體的高雄演唱會後，相隔3個月再度來台，典禮前一天9日下午搭機抵達桃園機場，透過環宇商務中心入境，全程戴墨鏡低調現身，更以大衣遮頭，隨即搭車離開。

與JENNIE同班機的還有女團IVE，6位成員同樣包緊緊入境，分乘兩車離開，其中Liz與Leeseo不忘親切向鏡頭揮手。擔任頒獎嘉賓的宋仲基則搭乘另一個班機抵台，身穿灰色帽T、戴口罩低調現身，這也是他暌違9年再登寶島，期間歷經與宋慧喬結婚、離婚，並與英國女演員凱蒂露易斯桑德斯再婚，如今已是二寶爸，40歲仍保持凍齡外貌；昨天早上還有Stray Kids和Ateez二個人氣男團分批抵達。

隨著活動進入倒數，大巨蛋周邊已全面換上主視覺裝飾，不僅場外圓柱貼滿參演藝人的大型海報，周邊路燈旗幟也掛上演出陣容，吸引大批粉絲提前到場拍照打卡，甚至還得排隊輪流，不少粉絲也因無法接機，索性提前站在門外聽彩排的「漏音」，現場已聚集大批人潮，也為即將登場的金唱片頒獎典禮提前炒熱氣氛。