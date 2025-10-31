宋伊人握「明星妓院」逾600清單? 14人標註「已處理」于朦朧被打大紅叉

于朦朧墜樓案持續延燒，許多海內外網友都對相關事件抱持著高度的關注。 圖：翻攝自于朦朧微博

[Newtalk新聞] 中國男星于朦朧墜樓事件發生至今已快滿兩個月，但截至目前為止，中國官方仍未針對該起事件進行詳細說明，許多海內外網友也持續對該起事件保持著高度的關注。近期有消息稱，除了習近平家族、蔡奇家族外，前中國國務院總理李鵬的家族也疑似涉及于朦朧墜樓案，甚至有網友指控中國女星宋伊人掌握著「明星妓院」，一連串的爆料消息也進一步提升了國際輿論對于朦朧案的關注程度。

推主「新聞調查」發布推文指出，于朦朧於當地時間 9 月 11 日，在北京的陽光上東社區墜樓身亡，相關事件引發的一連串爭議延燒至今。然而，除了于朦朧外，另有 3 位女性與 1 位男性在同一天死於陽光上東社區。「新聞調查」認為，這 4 名不知名的死者很可能是為了阻止「被掛在窗外的于朦朧墜樓」而出手相助，卻反遭當地警方擊斃的居民，「陽光上東社區的民眾並非冷血旁觀，而是遭受到巨大的壓力不敢上前協助」。

演員宋伊人雖已聲明與事件無關，但外流影片中的女子手機吊飾被指出與宋伊人手中的吊飾吻合。 圖：翻攝自 X

「新聞調查」也進一步表示，涉及于朦朧墜樓事件的中國編劇「極光光」( 本名李明 )，很可能是前中國國務院總理李鵬的孫子，認為李鵬家族可能是繼習近平、蔡奇家族後，又一股涉及于朦朧墜樓事件的紅二代勢力，「只有這麼多紅色後人與事件有關，才可能把這件事壓得這麼死」。

另外，「新聞調查」也點名中國男星高泰宇，推測其不僅與于朦朧墜樓事件有關，也可能擁有巨大的保護傘，「與高泰宇相關的資訊並不多，外界幾乎無法得知他的背景，很可能是另一股紅色勢力涉案的關鍵」。

網傳駭客入侵宋伊人手機，驚爆她拍下于朦朧遭虐影片並流入暗網，貼文吸引43萬人關注，掀起虐殺陰謀論熱議。 圖：翻攝自宋伊人 微博

與此同時，推主「真子」也發布推文，指控宋伊人可能掌控著中國的「明星妓院」。「真子」表示，在對宋伊人的電腦進行搜查後，發現一份涉及「明星妓院」服務記錄的資料，初步估計超過 600 人接受過「明星妓院」的服務。除了「明星妓院」外，宋伊人的電腦內也有一份「死亡名單」，標記包含于朦朧在內的 37 位人士。其中， 14 人的名字旁被標註「已處理」、 8 人「死於意外」、 9 人「待收尾」，于朦朧的名字旁邊則被畫上了一個大大的紅叉。

現場遺體的位置和于朦朧墜樓應該出現的位置不一致，被網友質疑有替身。 圖：翻攝自YouTube頻道《新聞看點 李沐陽》

「真子」也進一步指出，一位靈媒在與于朦朧的靈魂溝通後，指控涉嫌殺害于朦朧的人數可能多達 13 、 14 人，且幾乎都是中國「當代王的後代」，每一個都背負深重的罪孽，但卻一個比一個還囂張、猖狂。其中包含疑似為蔡奇兒子與私生子的辛奇、蔡政君、蔡懷軍、李鵬的孫子極光光以及徐明的遺孀田海蓉。「真子」認為，如果上述人士真的都涉及于朦朧的墜樓事件，「那真的一個一個都是『當代王的後代』」。

