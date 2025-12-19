宋伊人突然人間蒸發？傳遭追討鉅額違約金 網瘋傳「知道太多被滅口」

記者林宜君／台北報導

宋伊人（右）捲于朦朧（左）案，近期網上傳出宋伊人不但失蹤甚至疑似被滅口。（圖／翻攝自于朦朧、宋伊人微博）

中國男星于朦朧於2025年9月11日在北京朝陽區一棟住宅大樓墜樓身亡，享年37歲。官方通報指于朦朧是「酒後意外墜落死亡」，並排除刑事案件。警方與家屬以事故結案，但詳細調查資料並未完整公開，許多細節遭到刪除與審查，引發網路上廣泛質疑。網路上仍流傳許多陰謀論，包括曾有餐會名單提及多名藝人，其中有流出的一份「17人飯局名單」，其中包括女星 宋伊人，近期網上傳出宋伊人不但失蹤甚至疑似被滅口。

近期網路上出現傳聞稱宋伊人已「失蹤無音訊」的消息。（圖／翻攝自TikTok）

宋伊人才發出去玩的照片後沒多久就消失。（圖／翻攝自TikTok）

在于朦朧事件延燒期間，宋伊人曾遭網友指控「出現在墜樓現場」、「與于朦朧聚會有關」，甚至有人在宋伊人的社群留言區提問「你在現場嗎？」等含沙射影的質疑。此類留言造成其微博遭大量洗版，但至今沒有可靠證據證明宋伊人與事件有關。網友間甚至流傳有「宋伊人手機遭黑客入侵、裡面藏有虐殺或事件影片」等嚇人說法，但這些都未經查證且多半來源於未經證實的社群貼文與留言。面對各種指控與網路謠言，宋伊人曾於9月在其微博發長文回應五大謠言，強調自己與于朦朧死亡事件無任何關聯，並澄清流言，表示壓力巨大且造成她極度心理負擔。這是宋伊人迄今唯一對外正面回應此事件的公開聲明。

有塔羅牌老師說宋伊人極大可能疑似被「滅口」。（圖／翻攝自蓓姨生活TikTok）

「滅口」一說則是因宋伊人知道太多內幕被「靜音」。（圖／翻攝自蓓姨生活TikTok）

近期網路上甚至出現傳聞稱宋伊人已「急欲整容逃往國外」或「失蹤無音訊」，並有極大可能疑似被「滅口」，此類說法多來自社群平台或未經證實的貼文，並無可信媒體報導支持。有人甚至稱宋伊人失蹤導致品牌合作與劇組影響，損失相當大的違約金，宋伊人被追討賠償才搞失蹤，「滅口」一說則是因宋伊人知道太多內幕被「靜音」但這些也尚未被主流媒體證實。目前並無權威新聞媒體確定證實宋伊人「失蹤」一事，這類訊息多屬社群傳言。

