宋伊人驚傳出事了？網瘋傳「被消失」 查核結果曝光全網氣炸

近來，部分社群平台、匿名論壇與自媒體帳號流傳著「宋伊人出事了」的貼文。（圖／翻攝自抖音）

「宋伊人出事」的傳言近日在網路社群快速流竄，引發外界關注與討論。不過，經查核目前所有公開資訊，並無任何官方或可信來源證實宋伊人死亡，相關說法多來自未具名爆料、靈媒預言或網路推測，可信度極低。

中國大陸女星宋伊人原本以清純形象走紅，卻在于朦朧墜樓事件後陷入輿論風暴。事件起於外界質疑宋伊人是邀請于朦朧參加聚會的其中一人，雖然她未出面澄清，但爭議聲浪未平息，網路上罵聲四起，甚至出現「拒看宋伊人作品」的集體抵制潮。如今又傳出「宋伊人出事」的傳言，引起了廣大網友的關注。

于朦朧之死，網友仍有疑慮；因此，相關傳言至今未停。（圖／翻攝自IG）

【網傳死訊滿天飛 官方與主流媒體均未證實】

近期部分社群平台、匿名論壇與自媒體帳號流傳「宋伊人出事」、「宋伊人已死亡」等說法，但查核目前公開資訊，無警方公告、無醫療單位通報，也未見經紀公司或家屬發布任何死訊聲明。主流新聞媒體亦未刊登相關報導，顯示該消息缺乏基本新聞來源支撐。

【謠言源頭多為靈媒與匿名爆料 缺乏可驗證事證】

進一步追溯流言來源，發現多數內容來自靈媒預言、陰謀論帳號或未署名的自媒體文章。這類訊息普遍缺乏時間、地點、文件或具名證人，內容多以情緒性語言包裝，卻無法接受基本查證，被專家視為典型的假消息傳播模式。

【曝光減少≠死亡 錯誤推論成謠言溫床】

部分傳言將宋伊人近期公開露面較少，錯誤解讀為「被消失」、「出事徵兆」。不過，演藝圈本就存在作品空窗期、行程調整或低調休息狀況，曝光度下降並不等同於生命狀態改變。事實查核指出，這類說法屬於「從結果倒推結論」的常見謬誤。

宋伊人近期動向引人關注。（圖／翻攝自IG）

【宋伊人曾正面反擊！否認不實指控：與事實不符】

事實上，宋伊人過去被捲入其他藝人意外事件時，本人及相關單位就曾大動作澄清，強調網路流言與事實不符，並否認所有不實指控。截至目前為止，並沒有任何司法調查單位將其列為涉案對象，外界的諸多揣測多為過度聯想，並非司法定論。

【事實查核結論：屬假消息 勿再轉傳】

綜合查核結果，「宋伊人已死」並非事實，屬於未經證實的網路謠言。專家提醒，轉傳未查證的死亡訊息，可能對當事人造成嚴重名譽與心理傷害，也可能涉及法律風險。若明知不實仍刻意散布，恐涉及誹謗或不實資訊傳播風險。

