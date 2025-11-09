宋俊宏婦幼醫院守護在地33年 張善政感謝醫護長期奉獻

桃園市長張善政今（9）日下午前往平鎮區，出席「宋俊宏婦幼醫院 33 周年院慶」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（9）日下午前往平鎮區，出席「宋俊宏婦幼醫院33周年院慶」。張善政表示，婦幼醫院每天迎接新生命的誕生，象徵家庭的喜悅與希望；新成立的生殖醫學中心，更協助許多難以懷孕的家庭圓夢，讓愛的延續有了更多可能。他感謝全體醫護人員長期奉獻，雖然工作辛勞，卻能從迎接新生命的過程中獲得成就感與幸福感。張善政期盼，透過完善的醫療照護與友善環境，鼓勵更多年輕人勇於成家立業，讓桃園成為充滿希望與幸福的城市。

33年來，宋俊宏婦幼醫院深耕在地，提供婦幼健康照護、孕產安全及新生兒醫療等多元服務。圖：市府提供

張善政指出，宋俊宏婦幼醫院自創院以來，從婦產科、兒科起步，歷經三十餘年耕耘，見證桃園醫療環境的進步與市民健康的守護。宋俊宏院長白手起家，奠定醫院穩固基礎，如今由兒子接棒經營，兩代皆為婦產科醫師，展現專業與傳承，令人敬佩。

衛生局表示，33年來，宋俊宏婦幼醫院深耕在地，秉持「以病人為中心、以專業為根本」的理念，提供婦幼健康照護、孕產安全及新生兒醫療等多元服務，見證醫療品質與服務水準持續精進。

衛生局進一步指出，市府感謝醫院長期推動母嬰健康、產後照護及社區衛教等公共衛生工作，尤其在防疫期間，醫護團隊堅守崗位、無私奉獻，守護市民健康與安全，令人感動。未來市府將持續強化婦幼健康政策，推動更多友善家庭與生育支持措施，與醫療院所攜手打造「健康、幸福、宜居」的桃園。

