宋偉恩住飯店遇怪聲！「對話竟得回應」嚇壞：已熟背心經

宋偉恩曝過往撞鬼經歷。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）





實境節目《百分之一相對論》邀來陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，今（30）日舉行試玩活動，探員宋偉恩、本本與電影《叫我驅魔男神》印度男星Arjan Bajwa（阿建・巴吉瓦）和《三個傻瓜》製片 Gayathiri Guliani（Gia）親自到場體驗，宋偉恩也在結束後吐露過去撞鬼的經歷。

宋偉恩今與Arjan、Gia一起體驗密室逃脫「恐怖搜查」，其中有不少驚悚嚇人的環節，讓他不斷尖叫笑說，原本有被指派擔任隊長，沒想到一進到裡面後反而被Arjan、Gia保護得很好，他提及遊戲中有一幕是要從吊滿屍袋的停屍間中找到線索，但為了從中尋找蛛絲馬跡，他竟險些將屍袋打開，當場遭到阻止，結束後遊戲設計師也忍不住虧他，從節目拍攝至今過了兩三年，「怎麼還是很愛硬來，沒有進步」。

廣告 廣告

宋偉恩與製作人郭彥伶、印度男星Arjan、《三個傻瓜》製片Gia體驗密室逃脫。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

宋偉恩與製作人郭彥伶、印度男星Arjan、《三個傻瓜》製片Gia體驗密室逃脫。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

宋偉恩體質較為敏感，一進到第一個靈堂場景時就開始不舒服，「理性有跳出來告訴我這些都是假的，不然我真的是一進去就沉浸在那個空間裡」，談及過往撞鬼經歷，宋偉恩透露某次於台灣某地拍戲住飯店時，曾在半夜聽見異音，而他與該聲音對話後還得到回應，讓他嚇到不行，不過現在已經有慢慢熟背一些心經。

談及過程中最印象深刻的一幕，Arjan透露是在為大體化妝時，「很怕他爬起來，真的很恐怖」，製片Gia也表示最喜歡這個環節，認為停屍間屍體吊高的場景設計帶給觀眾很好的體驗，更不忘爆料宋偉恩一直將她推在前面，Arjan也笑說，「宋偉恩個子這麼高，結果膽子這麼小，一直嚇到尖叫，反應非常有趣。」



【更多東森娛樂報導】

●黃偉晉錄實境第2天就暴怒！飆罵NPC內幕曝光：棚內主持慣了

●專訪／宋偉恩認表現走下坡！一度擔心被換角 曝「自暴自棄」缺點

●專訪／宋偉恩自認不婚族！當演員獲安全感：不用怕被評價

