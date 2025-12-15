宋偉恩個性驟變「以前的我不見了」 坦言用戲偽裝自己：害怕被評價

宋偉恩認為自己在近幾年有許多轉變。（陳俊吉攝）

自認膽小的宋偉恩在全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》和陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖和本本化身時空探員，第一季節目共四則單元故事，拍攝期橫跨3年，宋偉恩坦言沒有因此壯膽，但有變得更勇敢、願意去嘗試很多事情，「我真的變好多，以前的我好像不見了」。

今年30歲的他回顧這些年轉變，認為或許跟年紀有關，也或許是受到生命經歷影響，「突然覺得，人終究要死嘛，那就勇敢一點啊。現在會願意去嘗試很多事情，像我怕高怕水，但是前一陣子朋友傳他挑戰Sky diving的影片給我，我看了竟然很想去，我自己都嚇到我突然會有想去的念頭，因為這種東西在過去對我來說就是想都不會想過的事情，我真的變好多」，他也在今年開始嘗試獨旅，挑戰和過往不一樣的生活模式。

宋偉恩在《百分之一相對論》展現最真實的樣貌。（陳俊吉攝）

他笑說，因為自己太膽小，所以小學四年級在遊樂園戶外教學時，他一整天什麼遊樂設施都沒有玩，但是去年開始，他幾乎玩遍各大遊樂園裡面的雲霄飛車，「就我覺得以前的那個我好像不見了，我從小就是這種個性，結果不知道這一兩年像是被附身還什麼的，突然覺得說『反正都會死啊，就去玩一玩吧』。」

談到性格膽小卻接下結合沉浸式、密室逃脫、劇本殺三元素的《百分之一相對論》的原因，宋偉恩很直率的說：「賺錢啊，我幾乎不推工作的」，同時也強調因為《百分之一》是他首次面對的陌生題材，讓他萌生了想要挑戰的念頭。

宋偉恩回顧這些年所經歷的點點滴滴。（陳俊吉攝）

演戲多年，宋偉恩不推工作、不挑劇本，卻總能以精湛演技懾服人心。這些年或多或少都曾遇到不OK劇本、難以啟齒的台詞，宋偉恩認為這就是考驗演員的最佳時機，「遇到比較不完整的劇本的確會比較辛苦一點，但我覺得劇本再不完整，演員都是有部分責任需要把它弄得更完整的，因為編劇不會演戲，有時編劇在寫劇本的時候，他腦海裡想的跟我想演出來的樣子不太一樣。何況每位演員講同一句話其實都是背負著不同生命故事下去講這句話的，那每個人一定對於這句台詞都有著不同的想法跟想要表現的方式，身為演員就有責任把它處理成你可以好好講出來的一句話」。

他也坦言，相較戲劇和綜藝，他比較喜歡演戲，因為身為「演員」讓他很有安全感，「因為我不喜歡拿著我的名字，攤開來跟大家表達，我很害怕一對多的自我介紹，可是如果今天我是個角色，我就會很有安全感，就是我可以躲起來，我不用怕人家評價我宋偉恩怎麼樣怎麼樣，因為我當下不是宋偉恩、我是一個角色」。

