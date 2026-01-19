宋偉恩化身膽小狗英雄！與黑暗相伴解謎「慘遭調皮鬼捉弄」

洪都拉斯首次參與解謎實境。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》18日播出第三集，第一單元《月明村的虎靈傳説》的精彩大結局，探員們正式完成了第一階段的任務，本周即將迎來全新單元《黎明別館的祝福》。

18日播出的最新一集第一單元《月明村的虎靈傳説 下》當中，故事迎來精彩最高潮，原來虎靈能夠幻化成任何人的型態，甚至化身為吳念軒企圖操控探員們，劇中遭到虎靈附身的古芳華（鍾瑶飾）成了最終大魔王，數年來長期透過「虎佑茶」控制整個月明村的居民們，6位探員們這回的最終任務就是混入「靈虎季」現場，進行一連串的關鍵任務，阻止祭祀儀式，成功消滅虎靈，拯救月明村。

《百分之一相對論》第一單元《月明村的虎靈傳説》結束。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

探員宋偉恩在進行解謎過程時，因為劇情設定需由屬狗的探員來找尋關鍵線索，向來容易害怕的偉恩瞬間成了「膽小狗英雄」，頂著黑暗一人隻身前往黑暗的走廊當中執行任務，過程中竟遭到由工作人員打扮的「調皮鬼」惡搞，嚇得連忙退回去，在眾探員們的鼓勵之下，第二次出征彷彿有神力加持，再次遇到工作人員的惡搞絲毫不畏懼，甚至出手反擊，回想起拍攝過程宋偉恩表示：「因為當下的任務是必須要由我來完成，我不想讓大家等我太久，想說忍耐一下裝堅強，我相信我可以的。」

在最終阻止虎靈祭祀儀式的任務當中，其中有一個有趣的橋段「獻歌」由村長（洪都拉斯飾）帶頭開始接唱虎姑婆童謠，被點到的人需要大聲接力演唱，若失敗則重新來過，在探員們接連失敗的情況下，那個被神眷顧的男人站出來了，宋偉恩再次化身關鍵探員，頂著大沙啞的喉嚨帶著探員們又唱又跳的順利演唱完虎姑婆童謠，成了本場的最大MVP，回想起拍攝過程，宋偉恩也分享：「小時候我媽都會唱給我聽、教我唱，沒想到有一天，這首歌會派上用場，很妙的感覺，也想起了小時候不乖的時候，被虎姑婆恐嚇的那種恐怖感。」

黃偉晉將在下一階段登場。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

《月明村的虎靈傳説》最後6位探員順利成功消滅虎妖，順利解救月明村同時也導正了時空，回想起拍攝的過程，隊長陳漢典累喊：「我們居然做到了，從來沒有想過台灣可以有這種結合解謎實境、戲劇的節目，而且我們大家真的是彼此互相幫忙，各司其職才完成任務的，我們每一位都是相當重要的齒輪。」探員宋偉恩回想起第一單元的拍攝過程表示：「任務的當下因為高燒不退，所以其實在很多解密的過程中都很難專注，頭很暈，但好險夥伴們都很照顧我，會關心我的狀態，也會幫忙分擔更多工作內容，我們真的就很像一群一起受訓很久後出任務的探員團隊。」

導演郭方儒也表示：「這是一個很新鮮的實境節目，我們從試播集開始到第一單元《月明村的虎靈傳説》拍攝品質都是越來越提升，也很感謝探員們跟NPC演員們願意嘗試這種錄影方式，也希望觀眾朋友們可以喜歡，我們後面第二單元《黎明別館的祝福》以及第三單元《梅花梅花幾月開》還有重製版的《弓弓築舍失蹤事件》都是大家一起努力的心血，大家看到最後就會知道其實背後環環相扣，每一個案件都有關聯。」

