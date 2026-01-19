宋偉恩化身膽小狗英雄！與黑暗相伴解謎「慘遭調皮鬼捉弄」
全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》18日播出第三集，第一單元《月明村的虎靈傳説》的精彩大結局，探員們正式完成了第一階段的任務，本周即將迎來全新單元《黎明別館的祝福》。
18日播出的最新一集第一單元《月明村的虎靈傳説 下》當中，故事迎來精彩最高潮，原來虎靈能夠幻化成任何人的型態，甚至化身為吳念軒企圖操控探員們，劇中遭到虎靈附身的古芳華（鍾瑶飾）成了最終大魔王，數年來長期透過「虎佑茶」控制整個月明村的居民們，6位探員們這回的最終任務就是混入「靈虎季」現場，進行一連串的關鍵任務，阻止祭祀儀式，成功消滅虎靈，拯救月明村。
探員宋偉恩在進行解謎過程時，因為劇情設定需由屬狗的探員來找尋關鍵線索，向來容易害怕的偉恩瞬間成了「膽小狗英雄」，頂著黑暗一人隻身前往黑暗的走廊當中執行任務，過程中竟遭到由工作人員打扮的「調皮鬼」惡搞，嚇得連忙退回去，在眾探員們的鼓勵之下，第二次出征彷彿有神力加持，再次遇到工作人員的惡搞絲毫不畏懼，甚至出手反擊，回想起拍攝過程宋偉恩表示：「因為當下的任務是必須要由我來完成，我不想讓大家等我太久，想說忍耐一下裝堅強，我相信我可以的。」
在最終阻止虎靈祭祀儀式的任務當中，其中有一個有趣的橋段「獻歌」由村長（洪都拉斯飾）帶頭開始接唱虎姑婆童謠，被點到的人需要大聲接力演唱，若失敗則重新來過，在探員們接連失敗的情況下，那個被神眷顧的男人站出來了，宋偉恩再次化身關鍵探員，頂著大沙啞的喉嚨帶著探員們又唱又跳的順利演唱完虎姑婆童謠，成了本場的最大MVP，回想起拍攝過程，宋偉恩也分享：「小時候我媽都會唱給我聽、教我唱，沒想到有一天，這首歌會派上用場，很妙的感覺，也想起了小時候不乖的時候，被虎姑婆恐嚇的那種恐怖感。」
《月明村的虎靈傳説》最後6位探員順利成功消滅虎妖，順利解救月明村同時也導正了時空，回想起拍攝的過程，隊長陳漢典累喊：「我們居然做到了，從來沒有想過台灣可以有這種結合解謎實境、戲劇的節目，而且我們大家真的是彼此互相幫忙，各司其職才完成任務的，我們每一位都是相當重要的齒輪。」探員宋偉恩回想起第一單元的拍攝過程表示：「任務的當下因為高燒不退，所以其實在很多解密的過程中都很難專注，頭很暈，但好險夥伴們都很照顧我，會關心我的狀態，也會幫忙分擔更多工作內容，我們真的就很像一群一起受訓很久後出任務的探員團隊。」
導演郭方儒也表示：「這是一個很新鮮的實境節目，我們從試播集開始到第一單元《月明村的虎靈傳説》拍攝品質都是越來越提升，也很感謝探員們跟NPC演員們願意嘗試這種錄影方式，也希望觀眾朋友們可以喜歡，我們後面第二單元《黎明別館的祝福》以及第三單元《梅花梅花幾月開》還有重製版的《弓弓築舍失蹤事件》都是大家一起努力的心血，大家看到最後就會知道其實背後環環相扣，每一個案件都有關聯。」
更多中時新聞網報導
NFL》麥克米蘭致勝抄截 野馬延長退比爾
避談舊愛退團 陳芳語挑戰客語歌獲好評
白營提案修醫療法 違反護病比最重停業1年
其他人也在看
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 35
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 53
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 14
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 37
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 3
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
44歲阿嬌當媽了！凍齡神顏曝光被誇「最美人母」：怎麼可能是媽媽
由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，講述虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，成為砲灰惡毒女配角「林虞」，為了成功回到現實世界，她要依照系統指示，讓丁禹熙飾演的「慕聲」愛上她，才能完成任務離開小說重回現實。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 18
陸劇推薦｜豆瓣評分Top 10！《驕陽似我》奪下冠軍！ 台灣導演作品《狙擊蝴蝶》、《雙軌》皆入榜
【文／曾心奕】近期有多部陸劇受到討論，包含台灣導演執導的《狙擊蝴蝶》、《雙軌》，還有「親媽」顧漫親自擔任編劇的《驕陽似我》，可說是現偶大爆發，部部高人氣。隨著戲劇熱播或播畢，豆瓣也陸續開分，本文依豆瓣評分列出前十名（豆瓣評分會因網友新增評分而有變動），提供給讀者參考。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 33 分鐘前 ・ 1
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍14日逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 43
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 122
《哈利波特》「張秋」戲裡被哈利、西追喜歡她！戲外卻遭網暴20年！想學《天生一對》而出道！
改編自同名暢銷奇幻文學鉅著的《哈利波特》 （Harry Potter） 系列電影，捧紅了「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫、「妙麗」艾瑪華森等一干年輕新星，但對於片中飾演「張秋」的華裔英國女星梁佩詩（Katie Leung）而言，經驗可能並不總是像魔法般美好。她回憶：2005年年她被選為第四集《火盃的考驗》中主角哈利與西追（羅伯派汀森飾）的戀愛對象後，卻在網路上遭遇大量帶有種族歧視的霸凌與攻擊。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 11 小時前 ・ 13
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
連靜雯消失螢幕10年！罕認「生了一場病」 近況曝光
連靜雯消失螢幕10年！罕認「生了一場病」 近況曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
結婚霍建華10年！林心如不忍爆他「居家真面目」：只喝過他倒的水
林心如橫跨演員、製作人、妻子與母親等多重角色，13日出席品牌燕窩新品記者會，依舊維持亮眼狀態，林心如笑說：「現在真的很忙，但更懂得怎麼照顧自己」，同時自爆全靠兩道菜抓住老公霍建華的胃，直呼對方「很好養」。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前 ・ 11
穩交圈外人！謝忻搶黃沐妍捧花「脫鞋暖身」超拚 跳飛接殺畫面被拍
女星黃沐妍（小豬）昨（17日）舉辦婚禮，不少圈內友人都現身參加，而女星謝忻也是座上嘉賓，她釋出不少婚禮的花絮，尤其謝忻為了搶捧花還「脫鞋暖身」，驚人畫面全都被拍下。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 20