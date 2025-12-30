宋偉恩嚇破膽！慘叫聲連本本都聽見 遭印度男星狂虧：你膽子好小

宋偉恩走沉浸式體驗展嚇破膽。映底子國際傳媒股份有限公司提供

實境節目《百分之一相對論》今（30日）舉辦試玩活動，邀請到《叫我驅魔男神》印度男星Arjan Bajwa（阿建‧巴吉瓦）和《三個傻瓜》製片 Gayathiri Guliani（Gia）體驗台灣的沉浸式體驗展。探員宋偉恩、梁以辰和本本分別組成兩隊，宋偉恩、製作人郭彥伶帶領Arjan和Gia一隊，梁以辰、本本和中獎粉絲一隊，分別體驗2款不同的沉浸式體驗展。宋偉恩與Arjan體驗的是「恐怖搜查」，有不少驚悚嚇人的環節，讓宋偉恩不停激動尖叫，他表示：「我都把Gia推到前面。」

宋偉恩人高膽小。映底子國際傳媒股份有限公司提供

Arjan認為這個遊戲很特別「必須具備推理、觀察力、直覺，還要有勇氣、默契，還能體驗到台灣的文化，沒想到Wayne（宋偉恩）個子這麼高，結果膽子這麼小，一直嚇到尖叫，反應非常有趣。」製片Gia則笑說：「非常刺激、有趣，也看到台灣非常厲害的創意和實力。但Wayne（宋偉恩）都叫我走前面。」她也對於能把拍攝場景留下讓觀眾能近距離體驗節目中的畫面和遊戲感到非常佩服，「在印度拍攝完的場景通常是無法留下的，讓觀眾可以用第一視角去感受螢幕上的場景，是個非常棒的想法。」

談及在遊戲中的表現，探員本本與粉絲一起體驗最新關卡〈時空旅者的詭局〉，「建議觀眾朋友可以在看完節目後來體驗，有我們所有單元故事的畫面出現！」本本還説在闖關時一直聽見隔壁的宋偉恩一直大叫。宋偉恩自爆自己在翻找屍體的環節嚇破膽，「怎麼會想到有這麼恐怖又衝擊的畫面在這麼狹窄的空間？又很怕屍體突然動起來，還好沒有，不然我真的會逃走。」

實境節目《百分之一相對論》今（30日）舉辦試玩活動。映底子國際傳媒股份有限公司提供

Arjan覺得這個實境節目很特別，卻也和自己演出的電影《叫我驅魔男神》有許多相似之處，「電影和節目一樣都有恐怖驚悚和歡樂搞笑的成分。」Gia則認為電影和節目想傳達的內涵有驚人的相似，「我們都想傳達給觀眾，要去面對那些未知恐懼的勇氣，不論來的是好人、壞人或是惡魔，我們都要勇於對抗自己的心魔。」他們也邀請節目的製作人和探員一起去看電影，電影將於12月31日正式上映。



